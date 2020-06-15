知多啲：輕則頭痛疲倦 重則咳血急喘

海拔2400米以上高原空氣稀薄，容易導致高山症。若在短時間內從平原地區如香港直接飛往海拔高地，身體對這突然的低氧情况會作出異常反應，嚴重者可致腦水腫或肺水腫甚至出血。高山反應可分輕微及嚴重，輕者有睡眠困難、頭暈、頭痛、疲倦、食慾不振、心跳加速、氣喘等；嚴重則有胸口翳痛、咳嗽、咳血、神志混亂、昏睡及急促氣喘等。

漸進行程 每晚加高莫超500米

最有效預防高山反應的方法是讓身體緩慢適應。因此旅遊人士若要到海拔3000米以上高原時，行程編排最好逐步而上，例如在1500米、2000米、2400米、2800米高度地區均住上一晚。每晚上升高度不超過500米；這樣身體較能適應。如直接飛往3000米以上高原地區，醫學建議預備氧氣供應，抵達後首3天應盡量休息，不作任何體力勞動。如曾患有高山反應人士，更應帶備便攜式製氧機及度量血氧儀器，目標是血氧含量應達94度。香港有供應商提供製氧機短租服務，一經充電可用上8小時。一般來說，每分鐘使用1至2公升氧氣流量已經足夠。

不過，當發現有嚴重高山反應徵狀時，最好立即前往低於海拔2000米地方及盡量吸氧以減低徵狀。

用藥反應因人而異

服用藥物也可減輕高山反應。輕微徵狀可服用一般止痛或止暈藥物，至於服用直接治療高山症藥物如acetazolamide（Diamox）或類固醇dexamethasone，最好先請教家庭醫生，因為這些藥物有不同反應及副作用。高山反應因人而異，旅遊者必須留意以策安全。