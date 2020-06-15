e代精神：只說「唔係啩」、「諗多咗」 無助打消負面念頭

預防勝於治療，作為家長，平日應和子女保持良好溝通，建立互信並成為傾訴對象，讓孩子即使遇上挫折亦會主動暢所欲言。有時留意到孩子心不在焉、寢食難安、對遊戲失去興趣等，便要多加關心。若發現孩子在朋友間談及生死話題，或是在網絡搜尋自殺資訊，以至出現自殘行為，家長更要提高警覺。

在子女面前，許多家長即使心存懷疑卻仍迴避談及，怕會觸動孩子。但事實上，開放的討論反而可以讓孩子衝破內心禁忌，給予他們談論自身感受的機會，令他們感到身邊有人願意聆聽。若然難於啟齒，可以嘗試用以下方式打開話題：

「我留意到你最近無乜心機。我明白人心情低落嘅時候，可能連生存都覺得好攰。你最近有無類似諗法？」

「你話好攰，意思係唔係想放棄，唔想做人？」

「有無幻想過會點做？」

這些話題雖然沉重，作為家長亦總希望答案是否定。但緊記，一些負面的想法可能早已存在，不會因為避而不談而無故消失；家長主動打開心窗說亮話，反而能為孩子解決問題創造開端，共同尋找出路。因此，身為家長事前必須做好心理準備，無論什麼情况下盡量保持鎮定，以免讓孩子感到壓力。

「共情」態度應對 共同尋出路

若不幸發現孩子確實心存輕生之意，家長應以「共情」的態度來應對，即與孩子主動分享情緒。須明白孩子能說出內心鬱結，必定鼓起相當勇氣，家長更應予以肯定和認同其感受。「多謝你對我嘅信任，我完全感受到你嘅痛苦。」

相反，「唔係啩」、「你諗多咗啫」、「唔好咁諗啦」等否定語氣說話不僅並非安慰，反而會終止話題，令孩子更加孤獨和窘困。

孩子萌生輕生念頭原因眾多，但他們的圈子不外乎家庭、學校和網絡，要了解其心理狀况其實亦非大海撈針。若有父母間感情問題、家庭暴力、朋輩欺凌，以至學業壓力等，只要平日稍加留意，意識到危機，透過學校、社工和家庭3方合作，於必要時尋求專業協助，往往可避免悲劇發生。

文：傅子健（精神科專科醫生）