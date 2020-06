【明報專訊】停課約5個月,高小及初中於上周復課之際,卻有數名學童墮樓身亡。據報道指,其中10歲女童曾向家人表示擔心追不上學業進度。香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝認為,學童復課需要時間適應,建議學校別因追趕課程進度,而忽略學童身心發展,「校方應抱同理心和彈性處理,給予多些時間讓大家適應,令學生be happy to go to school」!