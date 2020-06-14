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童軍跳彈牀：杏壇中學歌唱大賽決賽！

【明報專訊】自楊局長致函全港校長，促學校勸止學生唱有政治信息的歌曲後。立場一向親中的杏壇中學校長唐修端立即召集一個緊急會議，商討結業禮當日歌唱比賽的最新安排。

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