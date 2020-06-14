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2020年6月14日星期日
星期日生活
什麼人訪問什麼人：「瘋鴿」許智峯：我要做的，就是咬住不放
心志與光
1年 10個關鍵詞
周日話題：盤點運動成效，還是重估一切價值？
同場加映：3個解散警隊的方案
安徒行傳：從苟活到救贖．從當年到當下
影像特區
周日話題：你是誰？——香港民運國際線
七情上面：在風雷雨電的六月經營一個平靜的港灣
開門讀書：拒絕遺忘
在大學教植物學：梅花香自苦寒來
阿貓阿狗：#76天使
童軍跳彈牀：杏壇中學歌唱大賽決賽！
movie chic movie style：《地下拳》反映另類宣言
論語‧電影：走！香港人，走！
家明雜感：《金都》三問
影片簡評：《睇你幾時死！》 III
咩世界：第149期 ／GOSSIP
漫畫連載：This City這城 Vol. 14
星期日文學‧馬家輝：信命、信運，一手爛牌仍要打好
同行達人蔡廉明 父子爬山青年工作各有各做
另一個胃：翻轉焦糖菠蘿蛋糕 酸甜開胃 盛夏甜品
無定向學堂：以為吃上海菜 原來是淮揚菜
ways of seeing：尋找香港身分 不中不西的上海批盪
通識導賞：一飛冲天去 太空旅行不是夢
未來城市：應對水浸 除了科技 何不反璞歸真？
童軍跳彈牀：杏壇中學歌唱大賽決賽！
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【明報專訊】自楊局長致函全港校長，促學校勸止學生唱有政治信息的歌曲後。立場一向親中的杏壇中學校長唐修端立即召集一個緊急會議，商討結業禮當日歌唱比賽的最新安排。
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