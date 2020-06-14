同場加映：3個解散警隊的方案

過去一星期，除了數以百計的警暴片段在網上傳開，也有不少港人分享過警察下跪默哀的片段，慨嘆美國有「白警」；還會羨慕警民用街舞「對決」、有示威者free hug警察的情况出現。但個人覺得，如果用挑「爛蘋果」的心態看待事件，恐怕是對不到焦。

我們必須理解警暴為制度暴力，才能想到對策，對症下藥。運動規模空前巨大，值得學習、反思的地方不勝枚舉。有一事我倒是特別在意，就是香港也常出現的「解散警隊」口號，在美國是否真的可行？細心追看之下，發覺有不少具規模的討論，要不是離真正實踐不遠，就是已經實行。我想藉此文章粗略介紹3個解散警隊方案，供讀者參詳。

一定程度上，我們可以理解目前「解散警隊」的討論，其實建基於「用什麼去代替警隊」的考慮上。而當中被討論到的解散警隊以後的提議，很常會引用到一個美國本土的真實個案。位於新澤西的肯頓（Camden）曾經是美國其中一座犯罪率最高的城市。2012年，在約7萬多人的人口裏面，就有170多個毒品交易點。同時法院正在處理大量警察涉嫌貪污、插贓，或以其他手段妨礙司法公正的案件。警隊問題曝光後，最終有88宗定罪案件因而被法院推翻。市政府最後決定，警隊問題已嚴重至不能靠重組去解決，必須要解散。

改變運作方向 安排親民活動

2013年起，肯頓警隊轉為按任期評估，強調不再令市民感到害怕的新運作方向，重新招募警員。雖然最後約有差不多100名被解僱的警員再被取錄，但作風已有很大改變。新警隊會做大量社區工作，如新聘用的警員必須先到巡邏的區域逐戶拜訪，問居民該區有沒有事情需要改進。警隊訓練重視「反升溫」，盡量在不用武力下解決問題。為改變市民對警隊的印象，也會安排很多親民活動，如舉辦街頭燒烤聚餐、駕駛雪糕車到民居及街頭放映等等。由於肯頓白人佔少數，新警隊也相應地調整隊內的人種比例。計劃試行7年後，暴力案件下降了42%。郡代表Cappelli認為雖然還未達標，但進步的確是有目共睹。

削警隊資源 調配其他部門

另一種常見的討論，也是George Floyd被殺的城市明尼阿波利斯議會已經通過的方案：削資（defund）與拆散（dismantle）警隊。意思就是說，把以往全用在警隊的資源，重新分配到其他項目，舉例說用在處理精神健康的部門或社工之上。他們認為要在短期內完全刪除警隊應該很難做到，但調查後發現911電話接獲的許多求助個案，動員警方去回應本來就不是最好的決定。這個方案意味着被拆散然後再重組的警隊會大大縮小，警員必須要出勤處理的事務亦減少。支持這方案的人相信大部分罪案出現是來自社會資源分配不均所致，要真正「打擊罪行」，不是要更多的警察。應該倒過來，把花在警隊的資源，用在教育、就業、心理輔導、精神健康設施、藝術中心、社區中心及育嬰培訓等等的社區建設之上。就算危機處理上，也可以優先派遣一些不攜帶武器的「調解員」。就以鄰國加拿大為例，西北邊陲育空（Yukon）的Kwanlin Dun土著地區，就會聘用4名「社區安全人員」。他們本來就居於這個約1000人口的小區內，所以應變速度很快。這4名社區安全人員受過「解決摩擦」（conflict resolution）等等的專業訓練，去應付本來由荷槍實彈的加國警員處理的事務。現在該區其中位於McIntyre的警署，因為許多工作都由「社區安全人員」去處理，所以只剩餘兩名警員工作。

「無警」自治區

最後一種討論，則認為要完全不保留警隊。我們可能會猶豫，這個現實怎可能發生？但其實只要回想過去一年的香港「解放運動」，就會發現很多情况下，沒有警察在場，不只是有可能，甚至是更加安全吧？說回美國，西雅圖現在就有一個示威者自行規劃出來的自治區——他們稱之為「州議會山自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone），簡稱CHAZ。這裏本身有一個「東區警署」，但警察都被示威者趕跑了，警署外掛着「這空間現在是西雅圖人民的財產」的橫額，環繞這裏的，就是CHAZ。這個佔地有數條街大小的自治區，就是希望回應當前的警暴議題，示範一個沒有警察存在的社區到底會怎麼樣。這個曾經被催淚煙淹沒的街道，警察走了之後卻成了強調安全與和平的CHAZ，平日市民就在派食物、口罩、清潔用品、放電影、搞討論大會，盡是一些很「左膠」的活動，有點像香港匯豐總行地下發生的佔領中環。如今特朗普點名要剷除CHAZ，自治區未必能夠維持一段長時間，我們姑且拭目以待。但CHAZ的確與全球各地的佔領運動一樣，它告訴你一個完全沒有警察的生活是可行的。就算短暫，裏面的經驗也非常寶貴。

關注警暴的香港人，我們必須好好緊貼追蹤美國的示威行動。好可能我們將會目睹，不止一個美國城市，有警隊被解散的歷史時刻。

文//黃津珏

編輯//王翠麗

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