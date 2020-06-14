1. 兄弟爬山 各自努力

作為支持運動的態度，提出只要目標清晰，可選擇以自己的方式投入及參與，便能一起征服高山。除了「團結」，亦包含對同路人的包容和體諒，肯定每人皆是獨特個體，理解每人包袱不同，參與程度亦不一致，提醒彼此毋忘初心，便能涓滴成河，由此擴闊對同路人的界定。慢慢演變成運動發展的一種方向和策略，像中期提出的不同「戰線」，既涉及專業人士如「清算師」，以專業知識揭示社會潛在的結構性問題或個別人士的違法行徑，重申守法及公平執法為香港的成功基石；其他如投入議會制度、組織工會、發展黃色經濟、加強與國際社會聯繫等，成功讓更多人自覺個人及群體的主體性，推動香港人在社區中找可以貢獻的位置。

2. Be water

源自春秋時期末思想家老子所著《道德經》：「上善若水。水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道」，亦曾被李小龍引用為武術之特質和要點。Be water與be fire的想像相對，烈火象徵陽剛與爆發力，但火苗隨時被更強的巨燄吞噬，或終會耗盡而自損；相反，水可因應環境靈活更變形態：液態時，像海浪奔騰不息；氣態時，沸騰時充滿爆炸力；固態時，可如冰山無堅不摧。Be water因而被挪用為一種抗爭策略，強調彈性與柔韌的重要，也象徵生命力。

3. 反抗

自去年6月反修例遊行中，沿途呼喊口號由最初「香港人，加油」，隨運動升溫演變為「香港人，反抗」和及後的「香港人，報仇」。當中「反抗」被認為是具有標誌性的階段，強調抗爭者本是普通市民，不特別剛強，但在「撤回」一拖再拖、強權輾壓下，才不得不作出反應，做能力所及甚或超乎能力的事。

4. 黑警

警察被認為在反修例運動中扮演着重要角色，執法問題演變成運動中後期的重點。當中，「黑警」是抗爭者對偏離法治執法的警員之稱呼，在衝突現場常以此呼喚泄憤。自從7．21元朗白衣人襲擊事件發生卻見不到警方制止後，「黑警」一詞就經常於示威現場聽到。

5. 希望／堅持／未來

回顧這場運動，有人立時想到的關鍵詞是「希望」，認為運動本質上是香港希望的始端，本來只能無力地倒數距離2047年尚餘多少年的香港人，因為運動爆發、香港迅速被推到黑暗盡頭，大家開始一同籌謀重生的方法。有人認為不論運動走向，希望正正在於荒謬和絕望中，人展現的創造力、善良和付出。而「希望」一詞在抗爭過程亦常被提起，振奮士氣，相關口號有「不是因為看見希望而堅持，而是因為堅持才看見希望」。然而不同立場的受訪者對「未來」一詞有不同聯想，有人理解各方皆為未來爭取改變，卻痛心有人倒過來付出自己的未來。

6. 止暴制亂

「止暴制亂」由國家主席習近平在回應香港反修例運動的講話中提出，強調「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」。提起運動，有受訪市民憶起街上亂况，有感平靜不再，要左驚右驚，「唔知出街唔知有無嘢搞呢」。有人感慨社會撕裂嚴重，再沒有和而不同，感覺不能修補，一切已沒法回頭。

7. 警暴／濫暴／濫捕／濫權／警權治港／查警暴止警謊

《人民日報》旗下人民網的facebook帖文讚揚時任警務處副處長鄧炳強，配圖出現別字「止暴『製』亂」，鬧出笑話。回顧這一年，多名受訪者想起關鍵詞「警暴」、「濫暴」、「濫捕」，認為政權以止暴為由，實際上卻製造更大混亂。多人認同運動的觸發點和往後持續升溫的原因在於「濫權」，包括特首試圖利用自己的權力強行修例「送中」，近日亦以限聚令為由打壓遊行集會的人。這年來，警察在示威現場亦在非必要情况下使用高級別武力，包括6‧12對為捍衛自己權利、阻止二讀而和平佔領街道的市民放過百枚催淚彈，續後武力不斷升級，同時更濫用警權「毫無證據，砌生豬肉」地展開「濫捕」，剝奪市民人身自由，有受訪者感慨如今已是「警權治港」。「警暴」亦禍及新聞自由，有受訪記者特別提到「查警暴止警謊」的口號，指記者即使盡量不干涉現場作客觀記錄仍被驅趕襲擊，甚至被捕。同業被「噴椒」、車長被拉入警署毆打、印尼記者被射盲眼，卻無人承擔責任，相反6名記者在警察記者會上默默戴上貼有此句標語的頭盔，部分人卻被公司高層照肺、被左報點名抨擊，「『查警暴止警謊』象徵記者的掙扎，縱然徒勞無功，我們也要掙扎，香港新聞自由以什麼速度衰敗，就看我們這一代記者、這一代人如何努力」。

8. 一國兩制／一國一制

香港政府錯過撤回條例的最佳時機，運動持續升溫，及至最近發展到中央立「港區國安法」，揭示一國兩制於中港兩地有截然不同的理解。有人認為香港政府處理反修例運動顯露它只能充當傀儡、聽命西環，50年不變的承諾提早結束，「一國一制」正式落實，重提維持一國兩制、保留香港的獨特性才真正對中港有利。

9. 手足

抗爭者以「手足」稱呼彼此，在自身榮辱與城市命運以外，亦着緊彼此安危，「他們的痛，好像也是我們的痛；他們身上的傷，也在每一個同路人內心深處留下傷疤」。即使素未謀面，手足既齊上齊落、血淚相連，又各司其職，是不同戰線（如國際與街頭）往山頂邁進、同喜同悲的共同體。抗爭者之間的手足情誼，打破了香港人向來精明實際、利益掛帥的形象。車票售賣機頂堆疊「散紙」、街頭上人傳人的雨傘、頭盔、退熱貼，煙霧瀰漫的危難中回頭給不認識的人扶一把，令香港人在無力中感到了「we connect」的團結，香港人的身分認同也因此得到強化。街上有人塗鴉「和你抗爭，我很愉快」，有人噴上回應「me too Thx手足」。另有受訪者提起「黃色經濟圈」，認為重點不止在支持商戶，光顧與推介黃店的行為形成一個互助社群，「市場和公民社會緊密連結，是香港前所未見的」。

10. 煲底見

抗爭者自早期就提出的願望，期盼有天「五大訴求」得以實現，當黎明終將來到、不朽榮光照耀香港，香港人可以自主命運，在俗稱「煲底」的金鐘立法會綜合大樓地下示威區除下遮蔽臉面的豬嘴和口罩，彼此相認，重新認識，擁抱慶祝。

受訪者：

中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智、恒大社會科學系助理教授鄧鍵一、港大比較文學系助理教授余麗文博士、中大生命科學學院副教授陳竟明、文化評論人阿果、《十年》〈自焚者〉導演周冠威、王少勇牧師、「陣地社工」陳虹秀、作家韓麗珠、跨媒體創作人馮慶強、「良心理政」召集人葉劍青、大律師李安然、李家麟醫師、資訊科技及數碼媒體專家方保僑、立法會議員陳凱欣、記者鄭思思、攝影記者林頌華、攝影記者鍾家銘、攝影記者何駿軒、新聞評論員書生阿捷，街坊伍小姐、劉太、林先生、雷小姐、Kason。

整理//潘曉彤

編輯//蔡曉彤

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