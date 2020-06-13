名物火山排骨 減辣投港人所好

【明報專訊】身處人山人海的旺角，想找間好吃又就腳的泰菜餐廳，也有好選擇。最近進駐朗豪坊的泰式餐廳Bamboo Thai，選址商場戲院旁邊，位置方便，環境寬闊舒適。餐廳主打泰國傳統街頭小食，所有香料食材均從泰國新鮮直送到港。為了將地道泰菜變得更大眾化，特別請來擁有25年主理泰菜經驗的泰籍師傅Tanpok Manit擔當顧問，設計出一系列迎合港人口味的菜式。當中的代表作，是早年於曼谷火車夜市爆紅的火山排骨。大廚採用荷蘭豬頸骨，加入香茅、南薑、芫荽及青檸葉等慢火煮約兩小時，然後連同湯底一同撈起，淋上大量由魚露、檸檬汁、辣椒、青指天椒和泰國芫荽秘製而成的刺身生蝦汁，光是上菜一刻已經香氣撲鼻，一條條粗大的豬頸骨堆疊成火山形狀，賣相壯觀吸睛，而且肉質滑嫩，味道酸酸甜甜，醒胃而不膩。Tanpok師傅指，在泰國吃到的火山排骨較辣，但考慮到香港未必人人接受，所以製作這道菜時會將辣度減低，並重新調配醬汁的酸味以取平衡，讓怕辣的客人都可輕易入口，雖然做法不算複雜，惟烹煮時間較長，所以在一般香港泰菜餐廳不常見到。