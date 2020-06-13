元朗逛「曼谷夜市」 泰菜船家河 靈魂在湯底

每次提起泰國菜，很多人條件反射便會即時想起「小泰國」九龍城。滿街林立的泰菜館，從廚房傳出一碟又一碟「紅噹噹」的湯汁和菜式，伴隨客人圍住桌邊，一同舉杯暢飲的熱鬧光景，盡是地道風味。但如果你想吃傳統泰菜又想有點新意思，近日於元朗，有一間以泰國傳統美食市集作招徠的Thai Market，不失為一個有得玩有得食的新聚腳點。

賞特色表演 掃地道雜貨

這裏主打傳統地道泰國菜式，設室內用餐和戶外座位區，環境寬敞乾淨，晚上還有路邊燈飾可供打卡，光是場面已經氣氛十足。於泰國土生土長、擁有30多年烹煮泰菜經驗的餐廳總廚李文俊（東哥）表示，由於香港地方狹窄，一般泰菜館的規模相對較細，但Thai Market佔地廣闊，更不時舉辦大型特色表演活動，營運模式有如曼谷著名的翟道翟市集，讓大家不用親身飛到泰國，都能一嘗當地的傳統街頭風味。

為營造濃厚泰式風情，餐廳先在裝潢上落工夫。室內用餐區採用木料建築設計，厚實的木樁交疊，配合竹木吊燈散發的柔黃燈光，感覺就像置身於傳統泰國水上市場的高腳屋內。水果吧台櫃頂則放滿一個個由清邁工匠人手繪製的大象陶瓷，色彩繽紛的花紋，配搭寬敞雅致的木製桌椅，簡約摩登。不得不提的還有鑲嵌在餐廳牆身的兩個大木架，放滿林林總總的泰國特色雜貨，如泰式辣醬、即冲咖啡、罐頭椰子、咖喱膏、冬菇豉油等，客人可以邊吃邊逛，將喜歡的食材買回家，有如一個迷你超級市場，相當有特色。

BBQ攤檔 海鮮斧頭扒富果香

食物方面，重頭戲莫過於戶外炭爐燒烤攤檔。東哥解釋，炭火BBQ是當地街頭非常地道的美食，在芭堤雅的海鮮燒烤更是相當有名，故餐廳以此為靈感，在室外用餐區設置大型炭爐，所有肉串、海鮮，以及大大塊的斧頭扒，全部即叫即燒，並特別選用荔枝柴生火，令肉質帶有濃濃果香；搭配泰式海鮮辣汁、沙嗲醬、酸辣汁或甜醋，坐在戶外區的大型帳篷下大啖大啖吃，甚有地道滋味。

炒蟹有辣勁 肉質彈牙

至於泰菜名物船家河和海鮮，餐廳同樣沿用正宗手法炮製。東哥指，船家河的靈魂在於湯底，將八角、桂皮、斑蘭葉、薑、南乳、泰國蒜頭和乾葱炒香，放入湯料袋，連同豬骨和雞骨熬煮兩小時，然後加入鴨肉、豬肉丸、牛腩等配料，每碗都是即日新鮮熬製，粉質滑嫩，味道濃郁；而另一道辣椒膏炒蟹，先用油爆香薑片葱段，再加入金不換、香茅、南薑、青檸葉、泰式辣椒膏，和原隻上等膏蟹同炒，然後轉至中火煮約10分鐘，使蟹肉均勻吸收醬汁，肉質彈牙，味道鮮甜又帶少許辣勁，十分入味。東哥更補充，餐廳所有香料食材都從泰國直送到港，保證夠地道。除了美食，逢周二至日，每晚均有樂隊現場獻唱，餐廳也正籌備泰拳表演、潑水節或啤酒節等大型活動。雖然餐廳位置偏遠，但有時想遠離鬧市放鬆一下，不妨跟親朋好友來到這裏歎惹味泰菜，觀賞表演，還有店員招呼客人時的一聲sawadeeka，熱鬧的氛圍足以令人暫時拋開日常的煩心事。

■Thai Market

地址：元朗青山公路洪水橋段（洪水橋輕鐵站斜對面）

查詢：2477 5000

文：康詠然

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com