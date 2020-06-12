知多啲：「烈陽神功」訓練更佳？徒添受傷中暑風險

愈辛苦不代表愈有效

香港急症科醫學院院長蕭粵中則認為，這種操練方法只適合專業運動員在有系統下訓練，「與高原訓練差不多，當我們在惡劣環境下做運動，身體一旦適應了，之後在較舒適的氣候下做相同運動，可達到較好表現，只是一般業餘山友，體能未必足夠應付這個操練，很易發生意外或中暑等危機」。

蕭粵中也提到，即使不是要練烈陽神功，在炎夏行山也要小心熱病，「正常體溫約36℃至37℃，身體有恆溫機制，會透過排汗及擴張毛孔來散熱。當人大量流汗，流失體內的水及鹽時，有可能出現熱衰竭，此時身體仍能排汗，皮膚濕潤，患者有頭暈、惡心及臉色蒼白等徵狀」。如體溫持續上升，可能引致中暑，出現全身痙攣或昏迷，病情嚴重者甚至可能導致體內器官運作失調，有生命危險。一旦懷疑有人中暑，首要為患者降溫，帶對方去陰涼地方休息，也要解開緊身衣物，同時可灑水在患者皮膚上，為對方撥扇或用冰敷在患者的頸側、腋下及腹股溝降溫。若患者神志不清，要報警求助。

蕭粵中提醒山友熱天行山要注意以下5點：

1. 每15分鐘飲200毫升水

熱天在戶外活動，應每15分鐘飲200毫升水，運動量大時要飲多些。而且別等到口渴才飲水，因口渴時代表身體已失去一定水分。另外可留意小便顏色，最理想是透明或淡黃色，若呈深黃色已代表身體開始缺水。

2. 勿穿深色衣物

要穿鬆身、通爽及淺色衣物，別穿深色服飾令身體吸熱，布料最好具防曬功能。同時山友應要做足防曬工夫，預防曬傷。

3. 留意天氣報告

因夏季不時有雷暴，出發前留意天氣報告，一旦天氣不穩定，便要取消活動。

4. 預備撤退路線

路線最好多樹蔭及中途有撤退點，方便有需要時可快速回到市區。

5. 服感冒藥後勿上山

如有感冒並服用過成藥，即使病情好轉也避免行山，因感冒成藥或含抗組織胺，會減弱排汗功能，令人更難散熱，增加中暑風險。