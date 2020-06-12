難民電影節網上播 手機記錄生活 訴說流亡哀愁

「難民」兩字，今天的香港人不會陌生吧？

直擊美國難民學校

踏入第13屆的慈善難民電影節，受疫情影響，首次改為在網上專設的放映平台舉辦。

精選3齣不同風格的電影，各自訴說不同的流亡故事。《那一天 我們再出發》（Day One）採用最典型的紀錄片拍攝手法，聚焦在美國聖路易斯市一所專為難民及移民提供教育的公立學校。導演Lori Miller透過建築師朋友Peter Tao認識這家學校，第一次到訪學校後，受學生和教育工作者啟發，決心要拍攝這家學校的故事。紀錄片講述一群來自戰亂國家的學生，中東、非洲、亞洲……校內學生說着50多種語言。導演透過跟創辦人、教師、學生訪談，除了帶出這些青少年被迫離開父母和家園的故事，同時亦嘗試探討美國的移民政策。紀錄片自2016年秋天開始至2017年夏天，拍攝了一整個學年，同時也是特朗普剛成為美國總統的日子。所以紀錄片無可避免地必須回應當時的社會狀况。不過都只屬蜻蜓點水，焦點還是放在難民的故事和教育工作者。

3歲女孩小眼睛看世界

從一所學校到一個小孩，《小豆丁走天涯》 （68 Minutes of 86 Days）的導演Egil Haaskjold Larsen用鏡頭跟隨一個3歲的敘利亞女孩和她的家人，從希臘難民中心到瑞典的漫長逃難旅程。導演希望以最簡單、最人性化的方式呈現難民的處境，所以這齣紀錄片幾乎沒有什麼旁白和訪問，沒有聚焦在政治和可怕的逃難過程，關注的是小女孩和家人，從女孩的眼睛看世界。同是關於家庭，《自拍逃生日記》（Midnight Traveler，2019）則是另一種介入，導演Hassan Fazili以第一身的鏡頭記錄了他們一家在3年多的逃難旅程。他們以3部手機拍攝這個跨越超過5600公里卻仍未完成的逃難過程。電影記載了一家人因遭阿富汗塔利班的逼害而流亡的片段，希望觀眾以最近距離去感受他們的快樂與憂愁，對未來的夢想和無家的感覺。片中看到他們在逃難的路上、暫居的城市、難民中心的日子、兩個女兒玩耍的情景，有一幕女兒哭着說很悶，另一幕是妻子學踩單車，也有在難民中心面對當地市民的襲擊，點點滴滴，細碎的畫面拼湊在一起。Hassan Fazili本身既是拍攝者也是主角，導演與父親的角色令他在拍攝過程中有所掙扎。拍攝者旨在記錄，但作為父親，卻希望家人能忘記這段日子。

自2001年以來，世界難民日定於6月20日，聯合國難民署將於當日發布本年度的《全球趨勢》報告，詳述全球難民的狀况。而第13屆慈善難民電影節，籌款目標為30萬港元，將足夠修建300個引水井，在病毒蔓延的日子能提供潔淨水源給難民飲用和作清潔之用。

慈善難民電影節

日期：6月13至21日

詳情：指定網頁捐款80元或以上，即可透過登記電郵獲1張網上電影票，在電影節期間自選任何時間於網上平台欣賞一齣電影。如欲一次過領取3齣電影票，捐款240元或以上，即可獲電影節通行證1張；電影節期間憑電子電影票進入播放模式，不限播映時間（每套電影可容納1000名觀看者）

查詢：www.unhcr.org/hk/film

文：林喜兒

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

電郵/culture@mingpao.com