知多啲：雜費多多 四口之家動輒花60萬

簽證費24萬

Janine透露，因應不同簽證，英國簽證移民署（UK Visas and Immigration Department）有不同收費，一般而言，首簽費用介乎1萬多至2萬港元，續簽及申請永居同等收費，換句話說，每個申請人由首簽、續簽至取得永居權，單是簽證費用也要約6萬港元，一家四口便要24萬港元了！

5年保健費12萬

另外，申領英國簽證時，申請人須同時支付英國保健費用（immigration health surcharge，IHS），直至離開英國或獲取永久居留權。IHS收費現時是每年400鎊（約4000港元），惟今年10月將調整至625鎊（約6250港元）。以新收費計算，首簽3年再加續簽2年，每個申請人5年的IHS支出折合約3萬港元，一家四口即要12萬港元。

移民顧問費30萬

至於移民顧問費，就屬「海鮮價」，沒有劃一標準。Anderson透露，中原移民顧問會收取1萬鎊（約10萬港元）服務費，但連律師費及其他雜費，整個家庭實際「埋單」約20至30萬元。Janine則說，英倫移民的顧問收費視乎申請簽證的類型，若說是居英權二代，2至3萬元有交易；但投資者簽證、創新者簽證、海外公司首席代表簽證等，5年「全包」（包首簽、續簽至申請永居）套餐，整個家庭介乎20多萬至30萬港元。