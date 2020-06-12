為子女鋪路：10歲留學 大學畢業前取永居

10年內離境不可逾540天

若不能受聘於有sponsor licence的公司，那就要靠「住得耐」這個土法。因為根據英國移民法例，如果申請人在英國已連續居住10年，10年內也持有合法的簽證，亦有資格申請永居，但有嚴格的離境日數限制，「最新規定是，10年間累計離開英國的日數不可超過540天，即平均1年不得離開54天」。惟Wilson請家長屈指算一算，假如子女住寄宿學校，每年暑假、聖誕節假、term break也返港的話，便很容易超標。

讀碩士、打工假期 多留幾年

Janine也認同留學移民有難度，但亦非完全不可行，她提供了兩個方法。第一，當然孩子年紀愈小時，把他送到英國愈好，「如果想子女約在21歲大學畢業前已取得永居，減少找工作上的掣肘，那倒數10年，即小朋友大約10歲便要離港；第二，若是高中才赴英的青少年，可考慮大學畢業後多讀2年碩士，畢業後就申請2年PSW簽證，之後再以2年工作假期簽證（Working Holiday Visa）留下來，如此一來，已經「偷」多了6年留英的時間，那就應該比較容易達到連續居住10年可申請永居的要求」。不過移民政策會隨時有變，不同政黨上場或有不同做法，因此大家亦要有心理準備，你的計劃未必追得上政策變化。