游走現實與虛幻間 陳漢娜演活別人的人生

1. 最初令你想成為演員的決心是什麼？

自小已非常鍾情電影，但從未想過能成為演員，大學時幸運地有機會參演《殺破狼‧貪狼》，開始真正入行。從一份劇本開始去理解一個角色，到實實在在地演繹、完成戲分，整個過程很有趣，好像經歷了另一個人生。作品最後出現眼前，沒想過自己真能做到，那份滿足感實在太大了，我會以演員的身分一直走下去。

2. 在《G殺》擔演的角色，最具挑戰是什麼？

《G殺》可說是我首部當主角的電影，試鏡時對自身充滿懷疑，拍攝時也經驗不足及缺乏自信。當得悉自己將飾演女主角趙雨婷時，導演跟我分享：「主角的演技，是一部戲的靈魂，一不小心會摧毀作品。」因此拍攝之初承受很大壓力。整部戲有不少部分需由我交代，淋病性咽喉炎、師生戀，以及情慾等情節……主角的人生細節與我太不同了，要勝任此角，關鍵在於勇氣及自信。

3. 由《殺破狼‧貪狼》到《G殺》，覺得自己的演技有何進步？

《殺破狼‧貪狼》發揮的機會不多，且演技也較幼嫩。遇上《G殺》的趙雨婷一角，戲分及發揮空間多了，也藉此機會將過去的不足改善及修補，盡情投入角色。

4. 你認為優秀演員應具備什麼特質？

出色的演員，不會舉手投足全依據劇本；電影中的角色定義了演員於戲中的性格，不過演員自身經歷、素質、修養、品味，也能反映於角色當中，使其變得更獨一無二。

5. 你的工作有否改變人生觀？

我的確成長了。當理解角色的故事、演繹他人的劇本時，你宛如經歷了與自己截然不同的人生。工作也令我習慣多方面思考，且有更高的接受能力，我發現我的心漸漸變得更堅壯。

6. 過往的模特兒經驗如何影響你的演出？

模特兒工作始於大學時期，後來因工作關係更需頻頻與他人及品牌接觸。過往經驗令我更勇於面對鏡頭與群眾，於鎂光燈下流露最自然的自己。

7. 你的fashion icon是誰？他/她最吸引你的地方是什麼？

John Lydon。當年他為Sex Pistols主唱，後另組成新樂團Public Image Ltd。他擁有high fashion sense，更會自行改裝衣飾，其服裝造型對我啟發頗深。

8. 可分享近期令你印象最深刻的時裝系列嗎？

法國傳奇設計師Jean Paul Gaultier的告別作，這個展出多達200件衣飾的時裝騷，既前衛又具爆炸話題，實在令人驚歎。

9. 你追求怎樣的美？

美不應是外在表面的追求，而是內心；做回最真誠的自己，便會散發出獨一無二的美。

10. 有否因疫情而激發某些想法？

我認為疫症出現，是地球給予人類的一個重大警號及懲罰。它想我們覺醒，反思當前生活習慣與所作所為，思考地球與我們之間的關係。原來，地球也需要休息，也會有不勝負荷的一日。

■Profile

陳漢娜Hanna Chan

畢業於香港理工大學廣告設計系，大學期間被攝影師發掘而開始模特兒生涯，其後進軍電影界。2018年憑電影《殺破狼·貪狼》入圍香港電影金像獎「最佳新演員」，更於電影《G殺》中擔任女主角。

文：海鹽

統籌：John Wan

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com