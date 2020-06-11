由於妹妹修讀藝術，家中自然不缺畫具。毛毛索性就地取材，看中塑膠彩能快速乾身，便選為主要顏料，偶爾混色時會加入廣告彩。對比修讀藝術的妹妹，她自言創作能力不高，靈感多為在網上看到一些特別的圖案，然後再在壁上臨摹。

雖然已非壁畫初哥，但她表示繪畫時，仍會面對一些困難，如畫上塑膠彩後，圖畫快速風乾，難有化開顏料效果，不能營造混色的抽象風格。另外，或坐或跪在牀上繪畫壁畫非易事，很難找到順心姿勢，稍不留神，更可能倒翻顏料於牀鋪上。如改以油性筆繪畫，既可控制線條的粗幼，亦毋須擔心倒翻顏料，不失為方便之選。

油性筆方便 易控制線條粗幼

毛毛的家中牆壁為油漆牆，最初繪畫具細緻紋理的壁畫時，慣於用鉛筆畫出完整的草圖，但其後以塑膠彩塗上底色，即發現塑膠彩的厚實質地，已蓋過草圖。她建議，較佳做法應先塗上底色，再以鉛筆起稿，但提醒壁畫風乾後，仍會見微小的鉛筆痕。

細心觀察毛毛的壁畫，每一正方框內的構圖都各有不同，大部分以花為主題。壁畫由逐個小格組成，而非一氣呵成的長幅畫，原來內有原因。她說，萬一其中一格的構圖出錯，都可在另一格重新再畫，「這畫紙（牆壁）太大，無信心能一口氣地駕馭及完成畫作」。

然而，有一處例外。在牀頭位置，一條鯨魚潛游在水底，聲波頻率穿越水面，直達空中。她講解，此畫的靈感源自讀到52赫茲鯨魚的故事，由於其聲音的頻率較高，因此同伴聽不見，故有「世上最孤獨的鯨魚」之稱。畫作往往是畫者的自我投射，一筆一畫，皆有心思。鯨魚的聲線穿透水面後，波頻顏色即由藍轉為橙，「我在想，不如給牠一些盼望。即使牠的聲音未能被聽見，也可明亮如太陽。藍色及橙色不太匹配，但當是激勵自己」。