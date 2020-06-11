掌握技巧 備塑膠彩、畫筆 壁上作畫 初哥輕易上手

在港繪畫壁畫約廿載的畫師表示，壁畫尺寸「可大可小」，只需掌握一些技巧，用普通畫筆及塑膠彩，已可畫出構圖簡單的壁畫，不論繪畫新手甚至小孩，也能輕易上手。

近年不少年輕人到中上環的小巷朝聖，在五彩繽紛的壁畫前拍照留念。但20多年前這股壁畫風未興起時，壁畫只屬有錢人的閒情玩意。繪畫壁畫約廿載、 LoveMyArts畫室畫師陳瑞康表示，當年主要是居於山頂高級住宅區的外國人聘請畫師繪畫壁畫，後來部分同區的華人看見後亦感興趣，爭相仿效。他笑言，當年幾個畫師一同分工繪畫，每人每天約有千元收入。

20年前屬奢侈品 一幅動輒過萬元

在那年代，一幅壁畫動輒過萬元，所畫的圖案花紋，自然講究。陳瑞康觀察，外國人與華人喜好的壁畫圖案主題不同，外國人較愛以動物、熱帶雨林等為主題，華人則偏好壁上畫有珍稀食物、佛像等，「都有客人要求我們在牆上畫『金牛』，即是1000元鈔票」。

有人借畫求個發財好意頭，也有人憑畫寄意，紀念所愛。他憶述一個客人因愛犬離世，託畫師在其屋內繪畫愛犬的肖像，「那次，我們在客人屋裏近大門附近位置畫畫，以1比1的比例，把那幅狗肖像畫在牠生前常站立的地方」。

水平視角難控比例 宜從小面積入手

近年，壁畫漸趨普及，不少香港街道上都能看見。定期舉辦壁畫工作坊的LoveMyArts畫室負責人林小姐表示，約10年前，香港有人繪畫壁畫，但並不流行，至近年興起立體畫，連帶壁畫都流行起來，價錢也漸漸平民化。現時壁畫的價錢，視乎構圖及大小，由6000元起跳，至20多萬元不等。不少學校及商戶亦開始聘請畫師繪畫壁畫，畫室曾動員4至5名畫師到瑪嘉烈醫院，即場教授醫生、護士及病人在壁上作畫，畫出薰衣草在風中搖曳的美景。

壁畫面積比在普通畫紙上繪的畫寬闊得多，不免令壁畫新手卻步，怕未能駕馭。林小姐表示，由於壁畫面積較大，加上繪畫時為水平視角，學員常感到難以控制畫中物件的比例。相對來說，尺寸較小的壁畫較易上手。

塑膠彩勝油漆 防水亮身顏色多

林小姐表示，少數客人會在家中畫壁畫。原來，在家中牆壁繪畫並非難事，只需預備塑膠彩和適量的畫筆即可。陳瑞康表示，不論家中的牆壁為油漆牆還是牆紙牆，都可繪畫壁畫，只要先在繪畫位置塗上一層白色塑膠彩便可。完成後，如不滿意圖案，可再塗上一層白色塑膠彩畫新圖案。但要注意，塗上塑膠彩或油漆後，便不可能剷走顏料，無法恢復原有牆身。

在牆上塗色，不少人預備材料時，自會想到牆油。但繪畫壁畫，塑膠彩更勝牆油。陳瑞康表示，牆油的顏色選擇少，色澤較暗啞，或含有毒化學物質，若沒經專業技術來調稀，繪畫時或會吸入有毒物質，因此不建議使用，尤其是親子壁畫活動更應避免採用。相反，塑膠彩防水，光澤亮身，能配合手指、海綿工具使用，顏色選擇較多，如加入金粉的熒光系列。

■壁畫工作坊

課程：分單人和小組班，單人班獨力創作，小組班由數名學員合作繪畫，完成品的尺寸同為3米（闊）×2.4米（高）

學費：小組$880/4堂、單人 $800/2小時（包括材料）

地點：觀塘成業街成業工業大廈830室

查詢：3490 8682 / 6748 8161（WhatsApp）

文：鄧安琪

編輯：梁小玲

電郵：feature@mingpao.com