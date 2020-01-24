拍片教瑜伽 訂戶破100萬

瑜伽、操肌、消脂、拉筋，各類可在家中做的運動，幾乎都可在Coffee的YouTube頻道內找到。這幾個月來，Coffee眼見觀眾比以前更熱中積極運動，留言如雪片般飛來，除了香港人，還有來自東南亞及歐美的觀眾。到了5月初，其頻道終於突破100萬訂閱戶的大關，她亦成為繼鄧紫棋後YouTube第二名突破百萬指標的香港藝人。對於數字，她自言不太看重：「我不是為數字做YouTuber，是隨自己喜好去分享所知的東西。」

無論如何，疫情確是加快了她的訂閱戶增長。2018年尾兒子出生，拍片幾近停頓，片量減至每月1條，令訂閱戶增長放緩許多。及至去年，她才重拾舊日的工作節奏。忙於接廣告、拍片、教瑜伽之際，一個疫情殺到，廣告大多取消，她亦停止所有瑜伽班，收入大減，「平時工作連同YouTube廣告費，1個月有6位數收入，但疫情期間只剩YouTube的幾萬元，少了四分之三」。

「有收入 已是bonus」

Coffee灑脫應對「疫」境：「尚有YouTube的收入，已是一種bonus。」她直言本來就不太喜歡接廣告，因為不是每種產品她都覺得值得推介，她更情願隨心所欲拍片，「我最大的目標不是接廣告，是分享，沒那麼多人找我，我可以做好多自己嘢，都幾開心」。

她連番說，兼顧工作和家庭的生活仍是好忙，好忙。例如全天候照顧初生兒子，凌晨起牀餵夜奶，陪兒子玩耍，她都樂在其中。Coffee的丈夫亦在家工作了一段長時間，最近才重返辦公室上班。別人總說疫情令夫妻關係變差，Coffee反覺與丈夫感情升溫。一家三口，在疫情下賺到幾個月共敘天倫的時間，她直言：「我覺得好幸福。」這種正面態度，正如她面對疫情來襲，亦是安然應對，即使最嚴重時，也甚少感恐慌或過分緊張兒子健康。到底疫情是福是禍，說到底，還是視乎一己心態。