代客買餸訂單倍增 逆市加薪擴版圖

客群急擴展 增大眾化貨品

「我們在2015年創立，太早了，以前沒需求，現在有。」早晨聯合創辦人Jessica Lam說。當初成立時，早晨銳意聘請「媽媽級」婦女「代客買餸」。後來為了供應價格更相宜的食材，改為直接從本地農夫或入口商入貨，再交由速遞公司處理，客人在前一晚下單，翌日便可收到新鮮餸菜。願意花錢的中產上班族，以往佔客戶群的大多數；疫情爆發後，多了不少初次在網上買菜的人，「他們尋求的不一定是很niche的貨品，而是平時落街買到的餸菜。香港普羅大眾需要的，就是日常食物」。

有機，同樣有危。訂單增長驚人，Jessica說全公司上下合共9名員工「忙到暈」，工作量百上加斤，衍生重重挑戰。例如以往集運及物流全由速遞公司負責，但單量一增加，送貨時間緊迫，漏貨或遲到情况加劇。稍有延誤，焦急的顧客追問貨物何時送抵，早晨只能向速遞公司查問，來來回回，可能半小時才答到客人。

自設物流中心 加人手派獎金

另一方面，食材現由速遞公司倉務員負責包裝，Jessica笑言一些倉務員習慣包裝大箱貨物，處理菜肉時不夠溫柔，「番茄、蘿蔔都壓爆」。最後Jessica決定成立自家物流中心，將物流、集運及送貨集中到自家手裏，並將僅餘的人手工作電腦化。而早晨的技術及客服團隊需增聘多1倍人手才能應急，連去年的暑期實習生也被請回來幫忙。幾個月來付出的血汗，當然有回報，加人工少不免，大部分同事亦憑工作表現獲公司發放獎金，羨煞不少打工仔。

但當疫情逐漸緩和，人們會否延續在家自煮的狂熱？4月過後，早晨生意開始從巔峰回落。如何抓緊良機，成為最後贏家，市况依然繼續考驗Jessica和其團隊的韌力。