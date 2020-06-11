靈活變陣 事業疫轉勝

到底他們有什麼本領，能夠化危為機？

叉燒飯催生防飛沫膠板 零生意額變6位數

「是零，真的是歸零。」禮品設計公司APREMIUMS業務發展經理Jacky Leung說起2月份的生意額，猶有餘悸。這間中小企業務以籌辦展覽、拍賣等活動為主，生產活動周邊禮品為副。疫情下，所有活動項目一概泡湯。縱使Jacky和設計總監Edith Tsang在2008年金融海嘯成立公司時，早已見過大風大浪，但如此死悶靜局，比起當年情况還要差。

無job做，也要吃飯過活。一次午飯時間，二人到公司附近用膳，當時政府尚未規定食肆要安裝膠板或要求每張餐桌之間保持1.5米距離。「我正在吃叉燒飯時，有個阿叔搭枱，真係好阿叔那種阿叔，他一來就脫下口罩，還要講電話。」陌生人口沫橫飛，Edith無奈把飯碗向外移5厘米，飛快地吃完叉燒，便棄飯而逃。吃不飽，腦海卻衍生新念頭──要挽救生意，何不製作防飛沫膠板？

刁鑽要求超想像

以往他們不時為活動製作陳列膠板，內地設有自家工廠，生產鏈算齊全。但對於設計師出身的他倆而言，設計好用又好看的防飛沫膠板絕非手板眼見工夫。坊間簡陋的PVC板，他們看不上眼。要做，就用上清澈如玻璃的壓克力（acrylic），昂貴，但勝在美觀。

他們共推出10多種膠板款式應市，有H形、C形、L形、十字形、摺疊開合式、卡於三角座或T字腳卡座的款式等，全根據客人要求度身訂做。Jacky說：「眼看像好容易，但舉這三角座為例，如何令卡住的膠板不易推跌，是三角形力學問題，支點要有一定長度。」客人的要求，更是刁鑽得超乎想像，「有接待處要求左右高低不一的弧形膠板；有餐廳要求膠板不可佔用餐桌空間，不准黏、不准鑽、不准夾，但又要有板圍住，個個覺得疫情好快會過去，不想影響餐桌」。

「有嘢做住先」免裁員

全公司上下極速投入膠板生產，1個月內，生意額由零回升至6位數。雖然做膠板毛利低，工夫多，「只能叫有嘢做住先」，但Edith慶幸經膠板一役，公司不用裁員或要求員工放無薪假，「我們做creative solutions的，有危就有機，現在更加是發圍點」。

別人常對她說，香港營商前景愈來愈暗淡，但她反而認為香港始終是個「神奇的地方」，「機會多，重新振作的機會大，人們適應力強，難道我們不是一直都在既定規矩游走，想辦法生存嗎」？本月膠板銷情漸見回落，但Jacky和Edith神秘地說，還有幾張底牌慢慢搣，堅決與逆境周旋到底。

文：宋霖鈴

編輯：蔡曉彤

電郵：feature@mingpao.com