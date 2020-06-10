Double F：攬炒末日清洗神話學

毗濕奴化身靈魚

話說梵天創世後進入睡眠休養生息，不料阿修羅馬勁偷走代表宇宙諸法具象的4本《吠陀經》，於是世界陷入無序與愚昧中。濕婆毁世之心由此起，而護世之神毗濕奴知道真正毁世的時機並未到，所以化身靈魚摩蹉入世一趟，取回了被藏於深海海螺殼裏的4本《吠陀經》，讓宇宙法則（dharma）重回正軌。但經此動盪，濕婆毁世之心既起則難以平復，於是靈魚又來到河邊考驗達羅毗荼（Dravida）的國王摩奴（Manu），請求他救自己的命，最後試驗出摩奴的慈悲心，毗濕奴就向摩奴示現真身，並告知將有洪水滅世，吩咐摩奴造一船隻，與七仙人將各物種備份帶往船中，然後以蛇王為繩，靈魚將船繫於自己的角上，帶往喜馬拉雅山山頂躲避滅世之劫。這樣的安排，既以洪水清洗世界，使得濕婆平復心情，不再作毁世之想，也可於大水後使各物種重回大地，蓬勃生長。

惡人犯事 世道顛倒

每次讀這些結構相近的神話傳說，都覺得這是「攬炒」最精準的描述：惡人犯事，世道顛倒，最終是整個世界一起墜入黑暗。或許因為震撼情節更易流傳之故，又或許只餘獨戶更近似劫後餘生的凋零，這些神話總是不約而同安排只餘一戶好人留存於世。大概很多人初次接觸這些故事，也會忍不住想，難道世界已黑暗至沒有其他善人了嗎？又或再套到世情來推想，通常由上層作決策的毁滅，總傾向將所有一視同仁，不論好壞……

魚式瑜伽向毗濕奴致敬

還是說些更輕鬆的吧，上期說到濕婆的毁世之舞雖無人見識過，世人以自己的創想，以舞王式致敬濕婆。瑜伽式子的命名不離數個方法，有些與動作的形態有關，比如下犬式、眼鏡蛇式等，有些則取材印度神話裏的各式大神、聖人與神獸故事，當中魚式（fish post）就是致敬上述毗濕奴此一靈魚化身。

魚式梵文是Matsyasana， Matsya是魚之意 ，Asana則是體式。魚式的動作是仰躺地上，頭向後仰，頭頂在地，因此從頸椎到腰椎彎曲成拱形，腿部可併攏向前平伸或抬起，又或作蓮花坐式。自從知道魚式背後的故事後，每次做這動作時，總覺得頭向後仰如同望向過去、望向整體人類的過往，因此回過頭來總更謹慎每步人生。

文：方太初