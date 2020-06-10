Watch News：藉彩虹 表愛意

Swatch的#OPENSUMMER腕表將彩虹色放到表帶和表盤上。無論對種族、性別、性傾向、信仰等方面，品牌多年來堅持包容和尊重平等的價值觀，一直跟不同LGBT社區團體或成員合作。彩虹旗上的每種顏色各有其不同含義，紅色代表生命，橙色代表治癒，黃色代表陽光，綠色代表自然，藍色代表和諧，紫色代表精神。經過多年，彩虹旗亦成為國際共同語言，代表愛與希望，品牌希望能借腕表將正能量及鼓勵帶到生活中。

Hublot的「彩虹心」則隱藏在剛推出的Big Bang e智能腕表中。這是品牌的第二代智能表，42毫米表殼，分別有陶瓷或鈦金屬物料款。數字噴鍍於防刮藍寶石水晶下，以高清AMOLED觸控屏幕覆蓋。除了模擬指針功能，Big Bang e設有搭載精準月相的萬年曆和GMT兩地時區，顯示地球真實相貌等功能。品牌找來藝術家Marc Ferrero設計一系列表盤，表盤每3小時轉換顏色，包括黃、藍、橙、白、綠、紅、黑和彩虹色調，每個小時正，表盤上亦會顯示5秒動畫，為一天的不同時刻增添色彩，以彩虹展示#HublotLovesArt的精神。

一場疫情讓整個世界上了重要一課，當中特別要多謝一直盡心盡力服務的前線醫護工作者，Breitling就選擇以慈善彩虹腕表支持他們。Superocean Heritage '57超級海洋限量版二代腕表的小時標示融入彩虹元素，象徵希望和樂觀。腕表配搭藍色表盤，限量發行1000枚，部分收益將捐給疫情重災國的慈善機構。Breitling亦就早前在品牌網站售出的首100枚限量版腕表，每枚額外捐出1000瑞士法郎，預計總共捐出50萬瑞士法郎，資助前線醫護工作者。

文：Tung Cheung

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