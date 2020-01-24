兩大品牌分享工藝 腕表交換DNA 游絲顯心思

在獨立鐘表界中，不少品牌創辦人、製表師私底下也是好朋友。大家均對製表抱有滿腔熱情，以各自的切入點，追求心目中的高級鐘表。H. Moser & Cie.（下稱Moser）與MB&F兩個品牌在業界均有一定的捧場客，但較少人知道的是，原來兩個單位早在10年前已開始合作——MB&F由當時開始使用的游絲，均由Moser姊妹公司Precision Engineering AG供應。事實上兩個品牌在近年舉辦的Watches & Wonders表展（前身為SIHH）中也是「隔籬鄰舍」，彼此一直有留意對方的創作，更原定在今年舉行W&W上「合體」，在同一個展館中展示新作（可惜表展最後因疫情取消），這亦是這次腕表crossover構思的引發點。

兩大獨立品牌合體 設計兩款腕表

MB&F的「F」代表朋友（Friends），品牌多年來也一直找來不同單位共同創作，創辦人Maximilian Büsser說：「我打電話給Edouard（Moser的CEO Edouard Meylan）表明自己的合作想法時，提到我很喜歡Moser的雙游絲、煙熏（fumé）表盤和概念（Concept）系列。Edouard立刻說我可以借用這些特色，但前提是他也希望能重新演繹MB&F的一款作品。起初我有點驚訝，最後覺得可以一試。我自己是印度與瑞士混血兒，這讓我相信混合DNA能夠激盪出有趣的成果。既然如此，何不在製表上實驗看看？於是我答應了他，並推薦了個人非常鍾愛的FlyingT腕表。」

於是整個計劃由原本的一枚腕表，變成兩枚，即剛在本月亮相的Endeavour Cylindrical Tourbillon H. Moser×MB&F勇創者圓柱游絲陀飛輪腕表（下稱Endeavour）和Legacy Machine 101 MB&F×H. Moser腕表（下稱LM101），兩個品牌各自將對方的元素結合到自己的設計之中。

Endeavour新表 圓柱游絲配傾斜表盤

先談Endeavour新表，Moser借用了MB&F經典3D立體機芯概念，採用藍寶石水晶圓頂，表盤12時位置是鏤空的60秒飛行陀飛輪。品牌首次用上圓柱游絲陀飛輪，跟其姊妹公司為MB&F LM Thunderdome腕表研發的機制相同。圓柱游絲源於18世紀，外形猶如螺旋，垂直向上圍繞至擺輪軸心頂端，經常用於當時的航海精密時計之中。一般腕表使用的扁平游絲在收縮與擴張時，其中心點會隨之改變、不完全與擺輪軸心一致，長時間運作會對走時產生影響；螺旋形的圓柱游絲則能有效消除游絲從中心點向外伸展帶來的離心力。因為圓柱游絲形狀特殊，其製作的困難度較傳統游絲高得多，製作時間是傳統游絲的十倍。

Endeavour表款上另一項傳承MB&F的特色，是FlyingT腕表中的傾斜小時和分鐘表盤。Edouard表示：「為了結合MB&F和Moser的風格，傾斜的小表盤以藍寶石水晶製成，令表盤能與背景融合，襯托煙熏表盤之美。品牌標誌亦以浮水印方式置於小表盤上。」此表共有5種版本，分別為電光藍、宇宙綠、勃根地紅、Off-White灰色以及冰河藍煙熏表盤，均配搭精鋼表殼。

LM101腕表 簡約風格返璞歸真

另一邊廂的LM101腕表，則由MB&F主導。LM101可說是品牌眾多款式中最純粹「簡潔」的作品，跟H. Moser本身的極簡設計風格最為脗合。Moser的Concept系列腕表着重「返璞歸真」，表盤上不會出現品牌的logo，所以MB&F在新表上也選擇不加入品牌標誌，僅在機芯上簽名，向Moser致敬。此聯名表款共有4種煙熏顏色：分別為電光藍、宇宙綠、水藍、煙熏紅，腕表配搭藍寶石水晶圓頂和精鋼表殼，是MB&F的第3枚鋼殼腕表。小時和分鐘指針及45小時動力儲存指針皆直接置設於主表盤上。

雖然換上Moser式的表盤，但大尺寸懸浮平衡擺輪仍然是腕表焦點，這次的擺輪改用Precision Engineering AG製作的雙游絲（即Moser腕表常用的游絲設計）。雙游絲能夠互相調節其在收縮和擴張時重心偏移的問題，提升精準度與等時性，亦可以降低單游絲常見的摩擦阻力。透過藍寶石水晶表底蓋，可以看到腕表的機芯，跟其他LM101的基礎機芯由製表師Kari Voutilainen設計的修飾稍有不同，新表採用更具現代感的美學設計，增強美感。

比較Endeavour和LM101兩枚腕表，可見兩個品牌分別交換了大家的游絲設計和表盤的顯示方式。而無論是Endeavour還是LM101，所有顏色版本均各限量15枚。他們選擇15這個數字，一方面是呼應今年MB&F創立15周年，也是慶祝Moser回歸表壇15周年，具雙重意義。

文：Tung Cheung

編輯/李東阳

美術/ 謝偉豪

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查詢：H. Moser & Cie. 3470 0009（東方表行） MB&F 3188 5093