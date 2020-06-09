論盡教育：好教師 差校長

好教師未必是好校長

王師奶切身感受，讀中學時，有一位教中文的倪老師，教學認真，批改詳盡，甚至將為何批改的原因解釋得一清二楚，學生有問，知無不言，言無不盡，加上和藹可親，絕對是一位好教師。小婦人今日還勉强寫得出三腳貓文字，要拜倪老師所賜。後來校長退休，倪老師給校董會賞識，升做校長，學生們都替倪老師開心，認為校董會選對人了。開心不了多久，學校秩序差了，成績跌了，教師們鬆散了，各自為政，總而言之，down down down。我們做學生的，但見有些教師愁眉苦臉，唉聲嘆氣，王師奶其時，但覺少了一位好教師，多了一位差校長。

王師奶幼時喜下陸軍棋，裏面有總司令、軍長、師長、旅長、連長、排長、工兵等，一級管一級，最高級的是總司令，如果總司令給敵方炸死了，整局棋就差不多輸定了。讀《三國演義》就更明白，有些人適宜衝鋒陷陣，逢山開石，遇水搭橋；有些人運籌帷幄，出謀劃策；有些人統領三軍，指揮若定。換句話說，有些人是天生領袖之才，適宜做No. 1，有些人適宜做No.2或No.3，若企錯位，站錯崗，則一子錯，滿盤皆落索。倪老師本來是教書材料，升了做校長，學校就亂作一團。人望高處，水向低流，有級升無理由唔升，升級加薪，生活改善其次，工作得到認同最重要。人有時總是有盲點，欠點自知，而制度確實石頭一嚿。

改革教師編制 兩條梯隊各擅勝場

可否將升級分兩條隊，教書教得好的一條，有行政才能的一條？兩條隊各有前途，老張那頂帽不會給老李戴了，而老李頭太小，老張那頂帽太大，好容易畀風吹落避風塘。王師奶對內地教師編制認識不深，似乎不一定要改作行政人員才可升級，教師有自己一條隊。內地教師職務分高級教師、一級教師、二級教師、三級教師，為提高中小學教師地位，另舉辦特級教師評選，表揚優秀的中小學高級教師。據知特級教師地位深受社會人士敬重，地位不亞於校長。假如分兩條隊排列，擅長教書的可專注傳道授業，同時又不礙升遷，何樂不為？據知羅范椒芬主政教育時曾有此議，後來不知怎的不了了之，實在有點可惜。

楊局長，諗諗佢吖，大功德嚟㗎！

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

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[Happy PaMa 教得樂 第297期]