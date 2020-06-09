背山傲海：應試教育扼殺未來之才

還記得我之前說過未來社會最需要的7種才能嗎？第3類才能是創新之才，也就是我們常說的創意。創意是一種擴散思維（divergent thinking），據美國心理學家基爾福特（Guilford）的解釋，即是不以現存知識為範圍，也不遵循傳統的確切方法去思考。思考無一定方向和範圍，得以衍生各種可能的、未確定的創造性思考。

研究：創意思維隨年遞減

好幾年前外國有一個關於這類創意思維的科學研究，結果相當發人深省。該研究找了1500個3歲幼童做測試，發現當中創意思維達到天才級的比率是98%。5年後同一批幼童（8歲）再測試，當中創意思維達到天才級的兒童已降為32%。這同一批兒童再5年後（已是13歲的少年了）測試，這一次創意思維的天才級比率降為10%。與此同時，研究團隊找了1500個25歲的青年人做測試，發現創意思維達到天才級的只有2%。從3歲到25歲，從98%到2%，到底這20年間發生了什麼事，令到一個人的創意思維會如此急劇地減退呢？只發生一件事——因為「返咗學」！

因為應試學校教育，就是以單一的評核模式，用劃一的評分標準，要求唯一的答案，這種文化和制度，和創意需要具備的擴散思維完全相反。所以應試學校教育不但沒法培養學生的創意，它還會不斷地摧毁一個小孩與生俱來的創意思維。要知道上述的研究是在外國做的，外國的教育已經沒有那麼應試了。如把研究對象換了香港學生，恐怕那個2%早已在13歲時出現了。

應試學校教育不但不能培養甚至會持續扼殺學生的才能，創意只是其中一個例子。其他諸如自學之才、應用之才、品格之才、靈性之才等等，也是一樣。應試教育的學習內容、模式、程度、速度全由考試主導教師決定，持續摧毁孩子的好奇心和自學動力；純為應試取分的記背默測等紙筆操練模式，持續摧毁孩子生活應用的動手能力；只看分數不看學生努力，只重名次不重學生感受，成王敗寇你死我亡的高度競爭學校生態，持續摧毁孩子的純良率真的赤子品性；高壓緊迫排山倒海的功課令學生毫無家庭和私人的生活空間，持續摧毁孩子的心理健康和心靈滋養……

為何要順從扼殺人才體制？

這並非危言聳聽，其實上述應試教育弊端已經存在多時，只是這些問題在未來將會更加嚴重。既然目前的應試教育體制不但無法培養明日社會所需的人才，甚至很可能將你的子女本來具備的未來社會之才持續扼殺，那麼身為家長的你，為什麼要順從這個體制，隨着它的旋律和步伐起舞呢？你逼迫孩子去配合一個不合時宜，不能培養而且持續扼殺未來人才的教育體制，甚至成為這個體制之下的乖孩子好學生，不是很愚笨嗎？所以我陳校長「8不家教觀」的第5觀，便是：父母是孩子成長空間保護者，不是教育體制的順從者。

至於如何保護，我們下次再談。

文：陳葒（「陳校長免費補習天地」創辦人）

作者簡介：深信有教無類，毅然放下直資中學校長的高薪厚職，成立免費補習天地，助基層學童補習；近年亦大力推動「無牆教室」。

[Happy PaMa 教得樂 第297期]