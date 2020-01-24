本周FOCUS．採訪手記：準小一生大日子 記得辦入學手續

須周四前完成註冊

不過，提提家長，今、明兩天（6月9日至10日），謹記按照《小一註冊證》夾附的《辦理註冊手續安排》，在指定日期及時間，前往獲派的學校替子女辦理入學註冊手續，但毋須帶同學童前往。如果大家未能親身出席，亦可簽署授權書予親友代為辦理。但無論各位怎樣忙，亦要記得、記得、記得，最遲必須在6月11日（周四）完成註冊手續，否則會被視作放棄所派學位，學校將不會保留小一學位！

不知道現在大家手持的學額，是否當初你所選的心儀學校，如果是，衷心恭喜；若然不是，亦希望大家明白，小一統一派位素來有「大抽獎」之稱，說明一切靠運氣（當然小部分也關乎填表策略），與孩子的能力絲毫沒有關係，因此，絕不應該把派位結果歸咎於孩子。

叩門多人爭 放鬆應對

或許，有派位不理想的家長會選擇叩門，這亦是人之常情，但也容讓我多講一句，叩門競爭之激烈，絕不遜於考直、私學校，好些熱門官津小學，隨時300、400人爭奪15至20個叩門學額，假如你家孩子最終「爭唔贏」，也很合情合理。

其實，現時所有官津小學都要根據教育局按每科所訂的課程指引去編寫課堂內容，原則上，每間學校課程都不會相差太遠，因此，家長實在沒必要抱「非君不嫁」的心態，認為子女非入某某學校，就前途暗淡。有時人生順其自然，或許會有更多驚喜。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第297期]