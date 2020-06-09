印洲塘之旅 漫步林間賞海岸

山齡12年的Samuel，具中國香港攀山及攀登總會三級山藝資格，正職社工，不時帶領青少年到野外活動，在公在私都熱愛穿梭山野綠林，熟悉本港山徑。他今次推介的路線是印洲塘郊遊徑，於烏蛟騰起步，路途大致平坦，加上有無敵海灣靚景，屬打卡精選路線。

打卡精選路線 紅樹林相伴

我們一行人於港鐵大埔墟站集合，Samuel指山友一般可坐小巴20R入烏蛟騰，車程約40分鐘。但今年2月開始，往來大埔墟和新娘潭的九巴275R，於周日及公眾假期延長服務路線至烏蛟騰，班次較小巴頻密，讓乘客多了選擇。這條巴士路線，由大埔墟出發，車程約40分鐘便到達烏蛟騰路巴士總站。

印洲塘郊遊徑起點有涼亭，下車後，我們在涼亭整裝，再跟隨烏蛟騰村路牌方向前行。初段以山路為主，途經一些溪流邊，感覺清幽舒適。行了約35分鐘遇到一條分岔路，Samuel示意大家隨三椏村路牌前行，往後的路段都屬平坦山路，兩旁也有樹蔭遮擋豔陽，走起來不太悶熱。大家邊行邊說笑，景觀也逐漸變得開揚，不知不覺走了半小時便到了三椏涌營地。附近有大片紅樹林，也有寬敞的涼亭，可以稍微歇息，享受一下郊野的寧靜。

抱山看海 親親粉紅泥土

繼續向三椏村方向行約15分鐘後，終到達第1個checkpoint：三椏灣，此處與荔枝窩鄰近海域同屬印洲塘海岸公園範圍，被群山環抱，海面風平浪靜，高山綠水，景色宜人，即時令大家精神一振。我們觀察到附近的山坡泥土呈粉紅色，翻查漁護署網頁資料，原來這一帶的砂岩含大量鐵質，鐵質經過氧化後遂變成粉紅色。

繼續隨三椏村路標行，走了約10多分鐘到達三椏村。村內有多間茶座，吸引山友入去開餐。大熱天時，我們也來杯冷涼飲品，消暑降溫。之後再沿印洲塘郊遊徑前行，約45分鐘後見到一個「歡迎蒞臨荔枝窩」的大路牌，路牌旁的樓梯可直達第2個checkpoint：荔枝窩觀景台。從觀景台可遠眺印洲塘海岸公園，欣賞美麗海景之餘，也有指示牌介紹附近島嶼名稱，可以增長知識。

客家村一遊 尋找通心樹

觀賞過後，依舊沿印洲塘郊遊徑走，其間經過一條彎曲的架高木板步道，深色步道在大自然環境中特別醒目，成為山友打卡熱點。之後再走多10餘分鐘即可到第3個checkpoint：荔枝窩地質教育中心。荔枝窩屬客家村落，中心內有各式展品講解村內歷史文化、風土人情和生態特色。

中心後方有片風水林，茂盛林地，棲息豐富物種，並種有逾百種植物，具珍貴生態價值，當中必看的是樹幹有個大窿的百年老樹，被稱為「通心樹」，外形有趣。遊覽風水林後便完成今次旅程，可走回頭路或在荔枝窩登岸梯級坐渡輪到馬料水，碼頭與地質教育中心相距15分鐘步程，但只限周六、日及公眾假期提供服務，也要留意船期，因由此處去馬料水每天班次只有下午3時半一班。

■行程

全長：約8公里

需時：2小時45分鐘（不連拍照休息）

交通：去程：港鐵大埔墟站坐20R小巴（周日及公眾假期可乘275R巴士往烏蛟騰路）；回程：渡輪由荔枝窩往馬料水

起點：烏蛟騰路巴士總站→（1小時20分鐘）①三椏灣→（55分鐘）②荔枝窩觀景台→（15分鐘）③荔枝窩地質教育中心→（15分鐘）終點：荔枝窩登岸梯級

文：許朝茵

編輯：林曉慧

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