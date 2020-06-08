可是，不論網上教學做得多好，好歹也只是個權宜之計。不少老師和同學，都覺得網上教學缺乏交流互動和人與人的溝通，絕不能代替有血有肉的面對面課堂授課。那些付了學費就讀自資課程的同學，更有「貨不對辦」，物非所值的感覺。

防疫成新常態 人更與世隔絕

香港的疫情轉緩，本來以為9月大學開課，可以重啟正常的課堂授課已無懸念，怎知不旋踵又有本土感染甚至群組爆發出現，這對我們來說是一個警號：要是新冠病毒揮之不去，我們有什麼應對之策？總不成要永無休止地網上教學。要是大學生連同學和老師都未曾直接面對面交流便畢業，大學教育肯定大程度失去了原本的意義。

疫情在全球各地此起彼伏，看來大有可能成為全球風土病，人類要和病毒共存，種種防疫措施可能成了我們日常生活的「新常態」（new normal）。那時，為了社交隔離，限聚令、戴口罩、摒棄肢體接觸的社交禮儀等成了生活一部分；人人好像是患了潔癖妄想症，除了頻頻洗手，還避免和人相處；開會、上課、生意合作等全部用zoom，本來簡單不過的面對面商討，變了網上溝通，雖然可以和對方通過視像和聲音互動，但大多只見對方的大頭像，身體語言無從捉摸。開會或上課更隨時可以關掉視像，「冇眼睇」，不喜歡時更可索性關掉對話，暫時失聰，不用聽對方的廢話。即使可以見面，但看到的只是對方的眼睛和額頭，面部其他地方都給口罩遮蓋，看不到面部表情。結果是人與人之間變得愈來愈疏離，溝通技能每况愈下。有朋友說，香港的宅男宅女已氾濫成災，「新常態」會令他們更足不出戶，更沉迷打機，更與世隔絕。

醫學教育重視溝通技巧

我們從事醫學教育的，從來都注重訓練學生的人際交往能力（people skill）及溝通技巧（communication skill）。我們的醫科畢業生，除了醫學知識和技能水平要達標，還要懂得和病人溝通，讓病人覺得他有同理心（empathy）和同情心（compassion），同時能贏得病人對他的信任和信心。這些技能，除了理論知識，最重要的還是老師們的身教言傳，才可以一代一代承傳下去。可是，醫生戴上口罩，穿上保護衣，甚至保護面罩，就像在病人和自己之間築起圍牆，增加了隔膜，要身教學生，也增加了難度。

Social distancing，防疫之所需，但提防，別要把人尤其是年輕人，變成asocial（不合群），甚至anti-social（反社會），看來專家們要傷腦筋了。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）