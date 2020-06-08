傷科要藥活血化瘀 三七抑炎症 多服頭痛嘔吐

三七又名田七，與人參同屬五加科人參屬。三七活血化瘀，常用於跌打瘀傷，還有抑制炎症功效；近年興起服用三七粉，稱可以通血管、防中風。然而，服用過量三七會引起惡心、頭痛、嘔吐。

《本草綱目拾遺》提到：「人參補氣第一，三七補血第一。味同而功亦等，故人並稱曰人參三七。為藥品中之最珍貴者。」三七不但是名貴中藥，亦是藥食同源的食物兼保健品。

與人參同科屬 性溫味甘

三七與人參屬同一科屬，化學成分相近，同樣含有達瑪烷型四環三萜皂苷（dammarane-type triterpenoid saponins）等補養成分，具有滋補作用；不過，兩者在臨牀應用和藥理作用不同。三七性溫，味甘微苦，歸肝、胃、心、肺、大腸經。在防治疾病和養生保健方面，三七被廣泛應用，例如對心血管系統、人體新陳代謝、神經系統及補益強身等多方面具藥理作用；民間亦常用作補品食用，例如雲南地道的三七汽鍋雞。

藥用價值方面，李時珍將三七列為藥物，載入《本草綱目》寫道：「此藥近時始出，南人軍中用為金瘡要藥，云有奇功。」香港大學醫學院中醫藥學院署理院長馮奕斌解釋，三七為傳統傷科要藥，可活血化瘀、消腫定痛，具有「止血不留瘀，化瘀不傷正」的功效。主治各種內外出血證，尤以有瘀者為宜，用於跌打損傷、瘀滯疼痛，例如痛經、月經不調等。

忌與心血管藥同服

三七既能「活血」又有「止血」功效，豈非自相矛盾？三七的止血作用適用於局部出血，活血化瘀的功用則是針對「通血管」，有抗凝血的作用，因此並無矛盾。馮提醒，正服用華法林、阿士匹靈等心血管藥物的人士，應避免同時服用三七，以免增強藥效。此外，《本草從新》提到：「能損新血。無瘀者勿用。」如果沒有瘀血者，忌服三七。

有利治療冠心病、心絞痛

「瘀血與許多疾病有關，肉眼看到的刀傷、槍傷、跌打損傷都會造成瘀血；雖然肉眼看不到內傷疾病有沒有瘀血，但如果瘀血在體內積聚，血液運行不暢，都可能導致很多疾病。」由於三七具化瘀的功能，近年亦用以治療冠心病、心絞痛、降血脂等疾病，均有不錯療效。三七所含的酮類化合物是擴張冠狀動脈血管的成分，可降低心臟耗氧量，減輕心臟負擔。

日服逾10克三七粉 或加重虛寒

在臨牀應用方面，馮奕斌引述《中藥大辭典》，提到三七可治療心絞痛、支氣管擴張症、肺結核及肺膿腫等病引起的咯血、急性壞死性節段性小腸炎、眼出血等。其中，心絞痛伴有高血壓患者，服藥後血壓緩慢下降。三七可增加冠狀動脈血流量，減少心肌耗氧量，有利治療冠心病、心絞痛。《中藥大辭典》記載，連續1個月每日服用三七粉1.8克，對降低血脂及膽固醇有一定效果，惟上述研究只是少數病例。馮提醒，最好在醫生、營養師的指導下服用三七粉，「常言道是藥三分毒。一般而言，正常人一天不可服超過10克三七粉，過量或會引起惡心、頭痛、嘔吐等徵狀，而且多服亦會導致體質虛寒，或加重虛寒病症」。

馮奕斌在藥理研究中發現，三七有抑制炎症的功效，而炎症被認為是慢性疾病發病機理中的基本因素。他在2018年發表於The American journal of Chinese medicine的文獻回顧，顯示三七對多種慢性疾病，包括炎症性腸病（inflammatory bowel disease）、關節炎（arthritis）、缺血（ischemia）、動脈粥樣硬化（atherosclerosis）、高脂血症（hyperlipidemia）等，有多標靶抑制炎症的功效，並討論臨牀應用的可能。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

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