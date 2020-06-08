運動處方：樂齡科技 邊玩邊運動

腦力衰退 視聽力差行得慢

人類壽命不斷延長，據政府統計處推算，香港65歲以上人口比例將由2016年17%攀升至2036年31%，對公共醫療系統構成壓力。長者步行速度減慢、手握力減弱、視力聽力變差、腦力退減、活力或活動意欲下降等，都是「內在能力」衰退的徵狀，是老齡化正常現象。研究顯示，當內在能力下降至一定水平，功能發揮會顯著減退；即是說內在能力減退在先，隨後才影響功能。到功能發揮出現問題時，內在能力已急劇下降至甚低水平，嚴重者會因自理能力不足而需要他人照護。換言之，及早強化內在能力可減低將來需要他人照護的需要。

氣壓式運動器械 低風險操肌

要預防或延緩進入衰弱狀態，規律的運動習慣是有效途徑，不僅改善內在能力，亦有助穩定情緒。一般來說，帶氧運動、抗阻運動、伸展及平衡運動都可緩減甚或逆轉有關狀况，但由於年長人士一般都出現肌肉及骨質流失，軟組織亦容易因重複創損引發慢性疼痛，削弱運動的意欲，因此，安全介入方案十分重要。

從40歲開始，肌肉量每10年約流失8%，老年化帶來整體肌力下降與長者活動量息息相關。傳統抗阻訓練（如：舉啞鈴），啞鈴重量會因應提舉速度而產生動量，從而減低肌肉負荷；很多時使用者會不自覺地愈舉愈快，讓肌肉放鬆；但在放鬆狀態下，肌肉容易在提舉動作停止或轉向時被啞鈴的動量拉傷。長者鍛煉肌力較適宜使用氣動阻力，利用壓縮氣體產生穩定阻力，不論提舉速度快慢，都讓使用者在整個過程承受等量阻力；一方面確保肌肉得到充分鍛煉，亦減少因動作停止或轉向時不慎拉傷肌肉的風險。

安全的抗阻運動，除增加肌力外，亦可令肌肉分泌促進合成代謝的細胞因子，減少肌肉流失，更可激活抗體，增強免疫力。

運動×腦力×感知 讓長者動起來

體弱長者長期留家，面對單一環境及生活模式，欠缺室外環境感官刺激，會令活動意欲下降，造成惡性循環，並引發腦力衰退等連鎖反應。研究顯示帶氧運動能促進心肺功能、改善心情、增強活力、提高記憶力及健腦。帶氧運動是指人體在氧氣充分情况下鍛煉；即維持中等強度運動一段較長時間（約20至30分鐘），讓吸入的氧氣與體內需求達至平衡狀態。但體弱長者一般對重複動作感到乏味，難以持續長時間運動。

現在可運用科技裝置，為體弱長者提供整合腦力、視聽感官及體力的訓練。近年不少研究指出整合訓練比單一訓練更有效提升功能。人的認知、感知及運動系統並非完全分割，三者實際上緊密關連；透過大腦的整合過程，讓人作出有協調及精準的動作，以回應外在環境變化。新興訓練器材同時加入了遊戲及互動元素，一方面可提高來自外在環境視、聽覺刺激（如：彩光、音符等）的注意力，並配合各類伸展及平衡動作反應；另一方面寓訓練於娛樂，增強參與動機及積極度；更可透過比賽競爭加強投入感及成功感，從而延長運動時間及質量，達至帶氧運動的效果。

文：曾浩恩（註冊物理治療師、香港物理治療學會會員）