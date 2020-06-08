認知障礙 慈父變躁爸 及早應對減重擔

■個案：

爸爸總是忘記帶鎖匙……

「大約一年多前開始，家裏門鈴常常作響，我一打開門見到爸爸站在門外，便知道他又遺留鎖匙在家中。這個情况一個星期大概會發生3、4次，那時候媽媽和我也不以為意，沒有深究為何一向謹慎的爸爸會忽然如此粗心大意，畢竟老人家記憶力減弱是正常不過的事，而且每個人總有漏帶東西的經驗，所以沒有認真了解。」跟我說這番話的是陳小姐。還記得當天陳小姐和陳老太帶着陳伯來到我診所時，外面正在下滂沱大雨，負責拿傘的陳小姐大半邊身都濕透，但身旁的陳伯卻沒半點沾濕。

病發初期，陳伯由最初遺漏鎖匙、錢包，慢慢地連吃飯時間以至回家的路，很多記憶都變得模糊。「那段時間當他一上街，我便寸步不離陪在他身邊，有一次去麵包店，我選完麵包正要付款時，一轉頭看不見他的蹤影，嚇得我四處找他，一小時之後，終於在附近的商場找到他。」陳老太說這番話的時候，仍猶有餘悸。

夜晚通屋走 全家困擾

面對和以往很「不一樣」的爸爸，陳小姐和陳老太感到肩上擔子愈來愈沉重，因為陳伯不單記憶力減退，還失去以往的好脾氣。還記得陳伯初次和我見面時，他因為時常晚上不睡覺，在客廳不斷遊蕩，影響家人睡眠，那時的他對答如流、情緒穩定，並無異樣。但這個形象和陳小姐口中爸爸的形象有很大差別，「以往的爸爸，無論面對什麼事都不會大發脾氣。在家裏他是一家之主，可以把家裏的大小事務處理得妥妥當當；在親戚朋友心目中，他是一個性情平和的人。但半年前開始，他開始因為大大小小，他覺得難以處理的瑣事而大發雷霆，最嚴重一次他把桌上的杯全掃在地上」。

冤枉偷錢 逼走工人

這些事不間斷地發生，陳小姐眼見陳老太照顧陳伯愈來愈吃力，曾聘請外傭分擔照顧陳伯日常起居，原以為事情會向好，但事實上並沒有預期中順利。「工人到了幾天，爸爸便開始懷疑工人偷了他的錢包，事實卻是他自己忘了銀包放在哪裏，卻因此大發雷霆，又常常指罵工人，有一次甚至想出手打她，不久後工人終於抵不住壓力辭職。」陳家上下心力交瘁，一方面希望醫生開一些情緒穩定劑給陳伯；另一方面有人建議把他送進安老院舍。陳小姐希望為爸爸挑選一間環境優美、私隱度高的私家老人院，但費用實在令人吃力。

忘記密碼 退休金無法用

本來，陳伯在銀行戶口有幾十萬元的退休金，打算用來安老，但卻因為一個原因而困在銀行裏動彈不得。事緣陳伯在確診患有認知障礙症時70多歲，病得已經不輕，我為他安排檢查時，他對自己身處的時間和地點已不太清楚了；其後做記憶力測試，請他記住3樣物件，但不到幾分鐘後便完全忘記了。他最後診斷患上阿茲海默症，是導致認知障礙症的疾病中最普遍的一種。確診時他已經連銀行戶口的密碼都遺忘了；銀行也因為陳伯精神混亂，拒絕讓陳小姐代為取錢。折衷方法是陳小姐要前往監護委員會申請《監護令》，成為陳伯監護人後再去取錢應急。奈何申請有既定程序，需時數月，陳小姐唯有替陳伯安排一間負擔得起、但設施及環境相對較差的院舍，這對向來疼惜陳伯的陳小姐來說非常不忍，但卻不得不屈服於現實。

文：雷永昌（香港老年學會理事會委員、香港中文大學精神科榮譽臨牀助理教授、精神科專科醫生）

編輯：蔡曉彤

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