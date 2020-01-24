吾生有杏：院長醫生周記（102）腸道細菌與免疫力

自新冠肺炎爆發以來，大家都忽然注意個人健康衛生，用盡一切方法免受感染。一方面不停蒐羅口罩及洗手液，同時也着重如何提升身體的免疫能力，防禦病毒入侵。

傳統智慧告訴我們，多做運動、注重營養及充足休息可以提高免疫力。可是健康的生活及均衡飲食並不是人人可以做到。特別是現代都市人，大多都是工作繁忙，飲食又不健康。所以很多人便希望找尋另類方法，希望彌補不足之處。

益生菌納入內地新冠診療方案

在眾多提升個人免疫能力的方案中，保健食品似乎是最受歡迎。不知道你有否留意到，國家衛健委今年一月中把腸道微生態調節劑（又稱「益生菌」）納入為新冠肺炎的診療方案。大家可能會奇怪，一個看似是呼吸道的疾病，為什麼會和腸胃扯上關係呢？

其實腸道細菌生態（又稱「腸道微生態」）的平衡與我們的免疫力息息相關。當腸道微生態失衡，就是腸道內的益菌少了或惡菌多了，便削弱了身體的防禦力，令人容易染病，或受感染後病情較嚴重。

過去已經有不少的動物及臨牀研究，指出個別益生菌可以減低病毒入侵的風險或減輕發病的嚴重程度。改善腸道微生態失衡是提升免疫力的一個重要策略。換句話說，腸道健康直接影響我們的抗疫能力。

益生菌「短命」 產品成效參差

市面上益生菌產品五花八門，但實際成效卻十分參差。最常見的問題是這些益生菌的壽命短暫，不能夠長久儲存，在貨架上存放待購的過程中已流失了不少。溫度或濕度稍高，也會令活菌量下降。此外，只有極小量的活菌能夠抵禦胃酸而到達腸道。因此，很多益生菌產品都不能夠有效改善腸道微生態失衡。 值得留意的一點，不是所有益生菌都有效提升免疫力 ，因為生活及飲食習慣會改變腸道微生態，所以合適歐美人士的益生菌對亞洲人未必有幫助。

當大家的注意力正落在研發疫苗或藥物去預防及應對疫情時，透過維持腸道微生態的平衡以提升免疫力，是對抗病毒預防新冠肺炎的一個嶄新方向。重點是要找出缺乏哪些腸道細菌會增加受病毒入侵的風險，以及如何應用科技去增加益生菌的生命力及耐酸能力等等，這方面的研究都是刻不容緩。

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮