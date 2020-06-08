知多啲：刺激氣體 可誘發心臟病

腐爛植物或食物所發出的臭味，幾乎人人厭之。立法會議員許智峯早前將腐爛植物帶進會議廳，傳出濃烈異味，部分人士感不適。其中議員陳凱欣因眼痛、流眼水、嘔吐而送往醫院，她引述醫生稱是敏感反應，注射了抗敏藥。

何志謙表示，作嘔等不適是源於身體對於刺激物的抗拒，希望將之排出體外，是自然生理反應。腐爛植物的氣味造成刺激，正如吃了變壞的食物，都會想把它吐出來。不過，即使只是刺激而引起不適，並不是過敏反應，但注射抗敏藥都可以減低鼻黏膜腫脹，紓緩徵狀。

鼻腔結構不一 對氣味容忍度不同

為何各人對香水接受程度不一？

同一支香水，有人覺得清香，有人覺得嗆鼻；何志謙認為，原因與個人對氣味的容忍度和詮釋有關。每個人對味道的容忍度都有不同，就好像有人吃得辣，有人不能。加上，患有鼻敏感人士本身已有鼻塞，當鼻甲骨受到外來刺激而進一步脹大，鼻塞會更嚴重；而沒有鼻敏感的人，即使鼻甲骨受刺激而腫脹，但鼻腔尚有空間讓空氣進出，所以未必會因為氣味的刺激而鼻塞。每個人的鼻腔結構都不同，有些人鼻中隔彎曲，鼻甲骨亦有大有小，也有些鼻敏感嚴重的患者有鼻瘜肉，情况又再差一點。

催淚煙 不會愈聞愈適應

對刺激有害氣體會產生適應性？

上星期流浮山傳出異味，警察機動部隊恆常訓練所用的「訓練煙」，飄向上白泥及下白泥一帶。事件中有多人報稱不適，包括澀眼、刺鼻，以及眼睛和皮膚刺痛。香港偶有不明氣體泄漏事件，學生是較常出現集體不適的群組。

不少化學物品具刺激性，尤其是實驗室和化工廠的危險化學品。蕭粵中指出，吸入硫酸和氯氣都會令人不適，甚至對人體有害。吸入酸性氣體，可造成化學性燒傷，並對器官和氣道構成一定傷害。

而小朋友、長者及長期病患者由於身體的承受能力較低，對於氣味的反應會比較大，較容易出現不適。哮喘和其他慢性肺病的人士，聞到不明氣體時，可能會誘發發作的徵狀。

過去一年社會事件，警方多次使用胡椒噴霧和催淚彈，當中含有刺激性成分，能刺激呼吸系統、眼睛及皮膚。「警方使用的催淚煙內的物質，都會令人不適。遇上這些情况，離開現場對身體健康好點。」蕭粵中提醒，刺激性氣體有可能誘發呼吸系統疾病、心臟病，盡量避免去人多的地方，如不慎經過吸入催淚煙，應盡快離開現場，到空氣流通的地方。

何志謙補充，對於化學物品的刺激，並非時間久了便能適應。就算嗅覺差的人，聞不到催淚彈的味道，都可以受到當中的化學物質刺激而引起不適反應。