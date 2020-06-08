知多啲：如實相告 勿用「移民」、「去咗」形容死亡

按年齡表達 開放接受奇怪提問

˙3至5歲幼童，對死亡只有初步概念，但他們會從成年人言行意識到家庭正經歷巨變，迴避行為會引致焦慮及不安，破壞他們對成年人的信任。因此，溝通重點是直接告知事實並多作情緒安撫，最好固定安排一名孩子信任的親人陪伴及照顧，避免影響他們日常作息。

˙6至8歲小孩，已能透過重組自己經歷及各式幻想去確立身邊事物的因果關係，但可能與事實有很大偏差。他們很想了解更多家中正發生的大事，並期望幫一把，而成年人的迴避行為會令他們感到被拒諸家庭以外，容易導致情緒波動，影響日常學習。因此，家長可善用睡前的故事時間，告訴他們親人患了什麼病，情况在惡化中，可能導致死亡等。過程中，家長要注意用字，避免用一些抽象形容詞如「過身」來解釋死亡。不少長輩慣用「去咗」、「瞓着覺」、「去了移民」、「賣鹹鴨蛋」等形容死亡，這都會令孩子混淆死亡與其他正常行為的概念，須盡量避免。同時，家長宜開放地接受孩子奇怪提問，從中了解他們在想什麼，不少孩子會把親人的病歸咎自己，也誤以為死亡後果會降臨自己身上，家長需要直接糾正。

˙9至11歲小孩，已能從邏輯推理中弄清事物因果關係。他們需要更詳細資料以協助他們掌握家中狀况，即使家長不披露，他們也會從互聯網及其他媒介搜尋。因此家長宜開放地交代更多信息，包括親人病情及對家庭可能造成的影響等。這年紀的小孩普遍渴望與家人共同面對困難，家長可適當地委派一些簡單實務，但必須在他們能力範圍內，否則容易帶來壓力及挫敗感。

探望告別 做好準備切勿強迫

當家長給孩子做好心理準備，可以帶他們探望及碰觸病重親人，他們或會表現抗拒，請溫柔告知，輕輕拍哄及觸摸會讓臨終親人感覺有人呵護和關愛。若他們拒絕，請勿強迫，否則會有反效果。探訪過後，家長可告訴孩子，雖然親人或會離世，但家人還是會好好照顧他、愛護他。

親人死亡當日，家長可以直接告訴孩子親人已離世，這代表親人在世間的日子已結束，以後不會在生活中出現，但留下的回憶及愛是永恆。告訴孩子可以向親人說些告別的話，若孩子真的沒有想法，可以帶領孩子道謝，例如「謝謝你照顧我」，也可以說再見，例如「請你安心走，我們會照顧好自己」。這個時期說的話，將可以減少孩子的遺憾，也協助孩子學習好好分離。在成人陪伴下，請放心讓孩子接觸死去的親人，向死者告別。

要緊記，安排孩子探望病重親人的目的是不希望生者及去者留下遺憾。因此，家人也須尊重病人的意願，倘若病人拒絕，宜先了解當中顧慮並加以解釋。如病人堅持，可以安排孩子以非直接方式送上祝福，例如自製慰問卡、小禮物、寫信、錄製短片等。

面對親人離世，無論成人或小孩難免傷痛，允許孩子表達傷痛是協助他們學習適應分離的重要過程，有些家長會要求小孩「不要傷心」、「要堅強」，忽略了他們的真正需要，只會引發其他情緒問題。