專家札記：3歲孩子也「知死」

‧隨成長淡忘

家長以為只要不提不問，孩子隨着成長會淡忘一切。其實，疾病與死亡是人生自然過程，協助小孩正面經歷親人死亡是他們的成長機會；相反，處處迴避只會強化死亡的「負面」觀念。

‧死亡太複雜

基本上，3歲以上幼童對死亡已有初步概念，刻意隱瞞只會引起不安，更甚是小孩會從他們的經歷及觀察填補失缺部分。

‧被病容「嚇親」

家長擔心孩子會被病人的病容嚇倒，留下陰影；建議在第一次探訪前做好準備，解釋將會見到、聽到和聞到什麼。若臨終親人的樣貌改變過大，可考慮讓孩子在適當距離下告別。

‧胡言亂語

在認知發展過程中，孩子會不停發問去取得各種信息，從而理解事情。因此，家長要有心理準備回答各種奇怪問題，幫助他們梳理。如果擔心孩子做出不恰當行為，家長可告訴他們探訪病人時該如何表現，如何遵守醫院規矩。

‧等病人彌留再說

如果一直拖延，有可能會來不及；相反，應把握在日常生活中合適時機。一般來說，小孩在睡覺前自我防衛最低，家長可一邊說故事，一邊披露信息。如病人意識清醒，更可安排小孩與病人互動時間，爭取相聚機會。