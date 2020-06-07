星期日文學‧葉靈鳳日記有乜好睇？

如果問：魯迅日記有乜好睇？我可以比較爽快的說：其實冇乜好睇。魯迅日記記事大都簡略，內容不外見過什麼人、去過什麼地方、買過什麼書、寫過什麼文章或信函。但如果對魯迅生平有興趣，更不要說研究魯迅，他的日記實屬必讀，好印證其生平行事。曾被魯迅嘲為「流氓畫家」的葉靈鳳的日記，倒比魯迅日記「好睇」。《葉靈鳳日記》（於六月由香港三聯書店出版）記事大致也簡略，但每多記錄時人時事，也時時流露感情，有強烈的愛憎，只是遠遠未至於「爆內幕」。

對魯迅或葉靈鳳沒興趣的，自然不會讀他們的日記。魯迅的一般讀者（如本人），也可以不讀他的日記，但若愛讀葉靈鳳的《讀書隨筆》，或他的「香港三部曲」，就不妨讀讀他的日記，知道他怎樣累積資料，怎樣在燈下辛勤揮筆，寫下一篇篇知識與趣味並重的文章。對一般讀者來說，時間跨度由一九四三至一九七四年的日記（間或中斷），也是三十年來香港社會和文化的剪影。

說實在，誰會有興趣讀《葉靈鳳日記》？想窺探葉靈鳳有沒有當過漢奸的人？但他一九四三年的日記早已披露，大家都知道他沒有在這方面透露半點口風，還是有學者據各方資料作出接近定評。這次《葉靈鳳日記》出版，作箋的盧瑋鑾老師發掘出未為人提及的資料，也只是為定評增加一點參照而已。

方物志是怎樣寫成的

那麼，上面提過愛讀葉靈鳳隨筆和史話的讀者，應該從日記中得到葉氏寫作較完整的圖像。我特別注意的是，葉靈鳳《香港方物志》有學者指為抄襲。如中譯香樂思《野外香港歲時記》（G. A. C. Herklots，Hong Kong Countryside，香港中華書局出版）的彭玉文先生就認為，葉靈鳳的《香港方物志》有不少內容套取自香樂思著作，文章在報上刊登時，也照搬書中的插圖而不作聲明。以當前標準來說，這自然迹近抄襲，雖然彭先生對葉氏把《歲時記》「發揚光大」也有一定程度的肯定。

我無意為葉氏「抄襲」開脫，但讀《葉靈鳳日記》就會知道，葉氏對香樂思的著作相當欣賞，多晚挑燈夜讀，然後寫成文章。日記一九五一年一月十四日初次提到香樂思：「在別發書店，見有前香港大學教授香樂思新出版之H.K. Countryside，係雜談本港之草木蟲魚者，價二十五元，以近日錢餘不多，未敢即購。」一九五一年的二十五元，在接近七十年後的今天相等幣值若何，我不懂計算，但買書毫不手軟的葉靈鳳尚未敢即購，可見一般人也難以下手。同月的最後一天，他還是毅然「在別發買香樂思教授新出版之《香港郊外》，歸來翻閱一遍，頗輕鬆有趣。可供香港『草木蟲魚』寫作資料不少」。到二月十三日，他終於「寫介紹香樂思新著的短文」，據張詠梅老師註，此文刊二月十四及十五日《星島日報．星座》「香港拾零」專欄，題為「香樂思和他的新著」。三月十九日又記：「夜讀香樂思的《香港郊外》。許多動植物名皆不易尋得其中文名，信手一一摘出，有暇當細查一下。」葉靈鳳確做了功課，我在香港中文大學圖書館翻閱葉氏贈書中此冊，有不少地方都用中文寫上了物種名稱。讀《葉靈鳳日記》，會知道葉氏寫作有扎實基礎，不是東拉西扯。雖然，彭先生認為葉靈鳳只是書面上的博物家，不像香樂思那樣有豐富的田野考察經驗，因而定論時有偏差，那又是另一問題了。

誰會害怕政治

八十年代初我也曾在《星島日報》當過編輯，《葉靈鳳日記》中寫到的報館生態，感同身受，也應該是關心香港新聞業的人感到興趣的。葉靈鳳一九四七年入《星島日報》編「星座」副刊，到去世前兩年即一九七三年才離任，他的入職歷程原來頗有曲折。一九四七年二月十二日記：「晤頌芳（沈頌芳，時為《星島日報》總編輯），談擬入《星島》編副刊。」到一九四七年六月二十七日：「頌芳來電話，謂《星島日報》副刊「星座」已決定邀我編輯，約今日下午一談。下午往晤沈及林靄民（時為《星島日報》社長），決從下月一號開始。」此處有盧瑋鑾老師箋：「由二月談到六月底始正式聘任為編輯，足見協商過程不易。」盧老師的箋語，有時詳盡，有時精簡，這裏就只點一句，然則「協商」過程如何不易？所以我說，好唔好睇，睇你點睇。老師不點明，但如果留意或搜尋資料，應不難查出這背後實有一番政治角力。主要情節可見司徒丙鶴〈五十年前在香港《星島日報》的一場戰鬥〉（見《炎黃春秋》一九九七年第三期），樊善標教授《諦聽雜音：報紙副刊與香港文學生產》（北京中華書局，二○一九年）頁一九一至一九四有概略的敘述和引述。

如樊教授所言，司徒文在年份上或有誤差，這裏仍用原文的表述：「到一九四八年七月間，張（問強）終於說服林（靄民），把原來倒向國民黨的《星島日報》轉變為傾向共產黨的政策，宣傳解放戰爭勝利的中間偏左的刊物。」由此引入的一批編輯、記者就包括葉靈鳳。未幾，《星島》的「政治轉向」引起港澳國民黨震怒，大施壓力，結果有七人離開《星島》。相信葉靈鳳得以接手編「星座」並穩坐二十多年，就是政治協商或妥協的成果。

在任內，葉靈鳳仍不時受政治干擾，一九四九年十二月四日記：「今日『星座』稿，有一篇談人民政府不究脅從之人，凡有意歸順者，放下屠刀，皆可成佛。立論本甚淺近，今早閱報，發覺此篇竟被抽去，已換上另一篇。」有時報館又有傳聞謂正找人取代葉靈鳳，也頗令他擔心。甚至一九六九年有一晚他接到一個神秘電話，對方「語氣頗帶惡意」，又不肯說明何事就掛線，令葉氏要提早上班，提早下班。當晚兒子久久未歸，一家人都提心吊膽。最大的一次干擾來自殖民政府，事緣葉氏所編「香港史地」副刊一首舊詩中有「英夷」二字，被勸令停刊。政治令葉靈鳳吃了不少苦頭，這些我不說好睇，是耐人尋味。

葉靈鳳藏的什麼書

葉靈鳳是著名的藏書家，日記提得最多的是買了什麼書，讀了什麼書。但他買書，似乎不大講究版本，並不追求什麼初版、珍罕本。藏書最珍貴的一部，是海內孤本《新安縣志》，加拿大有大學要收購，他不答應，家人後來贈予中山圖書館。有一個通行說法，就是葉氏後人把他的藏書悉數捐贈香港中文大學圖書館。這「悉數」二字，並不是全部事實。葉氏身前身後，應該有不少書給人借去，借出去的書，如潑出去的水，很難收回來。很簡單，他那麼喜歡比亞斯萊，買了許多相關的書，但現在中大葉氏贈書室裏一部也不見。贈書室裏的書固不少，唯應該遠不是葉氏藏書的全部。

從日記文字看，葉氏購書志不在藏而在用。他最後三十年的生涯，除編輯的微薄薪酬外，就靠販文撐持一家八九口（未計多頭貓狗）。他的書，隨買隨讀隨寫，因此藏書以趣味、知識為主，西洋書，除了畫冊，他也着眼書中特別的插圖。有一部蜀磚拓本，十分精美，經專家看過，說價值不菲。我跟盧老師打趣說，如果送這部給魯迅，魯迅肯定就不會罵他了。

小說家董啟章曾到葉氏贈書室讀過藏書，把所見寫進小說中，似是有關贈書室底蘊唯一見諸文字的紀錄。董先生特別注意的是有關性方面的著作，這其實也不多了。葉氏讀書也很留意書中與性有關的內容，會特別提到某某書有姦屍的資料。古人說：藏書不難（有錢便行），能看為難；看書不難，能讀為難；讀書不難，能用為難；能用不難，能記為難。至少能看能讀能用，葉靈鳳是做到了。

關於《葉靈鳳日記》還有許多可以寫，篇篇不同，但我想以同一句結尾：日記記事每多簡略，其實，每一位讀者都可作自己的箋或註，倘如是，出版日記的意義就更大了。

【一九四三年十月七日】

擬用「國破山河在」為題，作今年雙十節紀念文，思索久之，題目雖好，但無從下筆，也許以「四十年代的少壯者，應為復興新中國的幹部」為中心來寫這題目，似乎容易些，改日再試一下。

【一九七四年四月三十日】

今日係舊曆四月初九，浴佛節後一日，為我生日。今年已六十有九了，歲月催人，真不容情，許多少年時代的荒唐事好像仍在眼前。今晚中凱、中絢、中敏等聯合在京華酒家請晚飯，筵開三席，常見的朋友們都來了，熱鬧了一番。

《葉靈鳳日記》摘錄

為出版《葉靈鳳日記》，盧瑋鑾老師先後與張詠梅老師和編輯之一許迪鏘做了兩次對談，試摘錄如下：

張：張詠梅 盧：盧瑋鑾 許：許迪鏘

日記反映了怎樣的香港文化生態？

張：當我為葉靈鳳日記提到的文章做註釋時，發覺他對香港或其他感興趣的題材，往往會一寫再寫，在不同的刊物發表，這也許與當時的文化環境有關，他在香港謀生不易，長期為不同刊物寫稿賺稿費，為《星島日報》編副刊，每天都要不斷寫作編輯，難免會重複喜歡的題材，這種情况也反映了當時香港文化生態的一面。

盧：這確實反映了香港文化生態重要的一面。不少作家都為了謀生而重寫某些題材。此外，作家也要因應不同刊物需要而重複某些題材。假如不是葉靈鳳在日記的稿費紀錄中提及《成報》，我也沒有注意到原來他從五十年代就開始為《成報》寫稿。這次為了日記做註釋，你特地到香港中央圖書館找《成報》的顯微膠卷，查到葉靈鳳為《成報》寫稿的紀錄，反映出著名作家除了為大報寫稿，為了謀生也會為通俗報刊服務，因此，研究香港文學不宜忽略通俗報刊或小報。這些報刊擁有大量讀者，銷量不錯，《成報》老闆何文法邀請葉靈鳳為副刊撰寫專欄，一寫就是二十多年，直至葉靈鳳逝世後，還繼續「翻炒」他的文章，給老讀者投訴。一般香港文學研究者常說香港文化左右派壁壘分明，但從葉靈鳳為不同立場的報刊寫稿，就可看到香港的情况並非如此簡單的二元對立。葉靈鳳常用為人熟悉的筆名發表作品，比較容易確認，有些著名作家會用很多不同的筆名在左右兩派報刊寫稿，這也是香港文學研究者要面對的一個難題。

葉靈鳳是「過客」嗎？

張：閱讀葉靈鳳日記，感到他雖然在香港生活了幾十年，但一直都以外來者的身分，以過客的心態在香港生活，盧老師會如何詮釋葉靈鳳與香港、中國的關係呢？

盧：這個問題一直困擾着我。葉靈鳳在香港筆耕幾十年，在小島成家，養育了一群兒女成人，最後終老於此，但他一直把自己當成過客。有一段時期，內地文壇視他為漢奸，而實在他對祖國情懷卻非常濃烈，那麼我們該怎樣評價他呢？他如何看待香港呢？他雖然立足香港，卻一直心懷故國。如果說純粹是過客心態，似乎並不盡然。日記中可看到葉靈鳳十分關心香港的命運，關注香港的身世。他很早就研究香港歷史，發掘史料引證香港與中國的關係。很多內地來香港的歷史學家和文化人如翦伯贊、許地山，同樣關注香港的身世，他們到南丫島考古，想從歷史的角度，證明香港屬於中國。葉靈鳳從中國文獻和外國人的研究中，尋找香港的前世今生，又保住了《新安縣志》，可見他對香港的關切之情。也因為他對這個課題持久的關注，可能十年前寫了一篇文章，後來又找到相關新材料，於是就相似的話題再寫一篇文章，很多人會覺得重複，其實文中多說或少說了一句，都可能表示他對這個話題有了新的見解，研究者宜多加注意。此外，當香港與中國發生衝突時，就可反映他如何看待香港與中國的關係。讀到葉靈鳳一九六七年的日記時，自能體會他以中國人的立場和角度去看問題的態度。這一年的文字紀錄，令我更深深思索，香港淪陷時期，他滯留香港的真正原因。一九四九年後，他生計艱難，經濟捉襟見肘。而他又時刻思念江南生活、眷念上海當年文友、讚頌祖國進步及新建設的偉大，卻沒有回國落葉歸根的行動。香港回南天氣既然令他難受，他胡不歸去？我喜歡你談葉靈鳳香港淪陷時期作品的那篇論文〈「信非吾罪而棄逐兮，何日夜而忘之」—談《華僑日報．文藝周刊》葉靈鳳的作品〉，切中了一個愛國知識分子的悲情。

出版日記有什麼意義？

許：愈說下去，就愈發覺得這部《日記》不止是個人生活的紀錄，其中價值，還有待讀者去追尋。這五六年來您不斷補充資料，箋語改了又改，再給您幾年，相信您還會東翻西挖，所以，《日記》必須盡快出版了。在我之前的編輯已做了很多仔細的整理和爬梳，現在的編輯和美工團隊也盡力把書的內容和形式琢磨到最理想，決策領導層更給予全力支持，自然更有葉先生的家人，大家都期望盡快看到最後的成果。對葉先生來說，他非生於斯長於斯，卻老於斯，您和張詠梅老師討論過他留在香港是幸或不幸，我覺得，如果能回去，他一定回去。他是絕對愛祖國愛故鄉的，他不吃新奇士橙，總要吃山東櫻桃、柿餅，吃南京板鴨。但僑居於斯，他對香港種下深厚的感情，對香港的古往今來、一草一木都想看箇仔細。他的日記能在香港出版，是很有意思的。

盧：讀過無數南來文化人的書寫，對香港的認識與感情，都是浮淺的多，他們匆匆過客，並不足怪。至於因種種原因長居的，也多情繫祖國，心念故鄉，這是根源所在，切不斷也是人心必然。正如你說，《葉靈鳳日記》紀錄的，或隱或現的家國之情，處處可見。可是，他對香港的身世，研究甚深，珍視《新安縣志》，廣覽中西書刊所載資料，目的要整理香港歷史、草木蟲魚生態，加上長居後，兒女生於斯長於斯，自然對香港地也見情牽。故出版他居港日記，在理在情，都很有意義。

文//許迪鏘

圖//作者提供、網上圖片

編輯//關曉陽

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