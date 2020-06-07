無力感。

絕望。

窒息。

這些都是在極權下生活會有的切身感受。

投降。

放棄。

你想怎樣就怎樣。

這都是由此而來會有的想法。

不然呢？力量懸殊，不是這樣，還可以怎樣？如果你是個歷史老師，政府要求你去教一些從歷史專業的角度十分荒謬的內容，你會教嗎？你會「好了，你想怎樣就怎樣嗎？」

上升到哲學層面，我們不禁要問：做真正的自己有什麼價值？面對這麼大的壓力，忠於自己有意義嗎？借用存在主義的一個概念，做個「本真」的人重要嗎？所謂「本真」，就是我們肯認自己是個自由的人，是個能為自己下決定的人。人當然也可以「非本真地」活着，把自己當成「物」一樣的存在，讓他人、讓社會決定你的人生，決定你的意義。

對極權投降，極權想怎樣就怎樣的人，某意義來說就是非本真地活着。他們就像對着政權說：你來決定我吧！你想怎樣我就怎樣。這有問題嗎？

這不一定「有問題」，但我們要知道，我們放棄的是什麼。我們僅放棄了自己的自由，同時也放棄了作為人的尊嚴。人之為人，就是跟「物」不同，我們是能為自己下決定的「人」，決不是讓他人決定我的「物」。讓極權為你下決定，就是在這一範圍裏自認為物般的存在，把自己由人變成物。

但……我們有選擇嗎？

每個人堅持做一點

在很多方面，可能真的沒有。形勢比人強，可能真的不到我們選擇。但哈維爾也會跟你說：多極權的政府，也不可能管到你生活的每一方面。他可以叫你教什麼，但不可以決定你怎樣教；他可以管你怎樣教，但不可能管到你教的每一個細節。換句話說，只要你心裏不認輸，堅持不放棄讓他徹底決定你的一切，你總有空間去做一點東西。

這有用嗎？首先，我們當然起碼堅持自己是個人，不是個你能決定我的物，這是我的尊嚴所在。但更重要的是，每個人都堅持做一點，就讓這制度不能完全由極權支配，最終有可能打開一點空間，形成制度中的一點裂縫。

「活在真相之中。」

文 // 嚴振邦@好青年荼毒室

編輯 // 蔡曉彤

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