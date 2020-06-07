無定向學堂：Black Lives Matter，如何matter？

明尼蘇達州黑人男子George Floyd遭警用膝壓頸而死，惹起民憤，黑人抗議行動瞬間席捲全美。

一時未反應到？唔緊要，加拿大總理回應時也呆了廿秒，我們找來身處美國修讀社會學及政治學的香港學者，來談談近日不同人的反應，作為了解事件的幾個入口。

「Black Lives Matter? All Lives Matter啦﹗」

評論美國示威，點少得中國份。中國外交部發言人華春瑩快快手已在Twitter寫下「I can't breathe.」，未幾又多說一句，All Lives Matter. 美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）政治學博士生陳啟睿，與周永康撰寫〈如何理解Black Lives Matter？暴動是不被傾聽者的語言〉一文，陳啟睿接受越洋訪問時便告誡，想清楚All Lives Matter這句話的意涵，才好說出口。「不是這句話本身意思有錯，是美國黑人說被壓迫，要關注黑人時，你卻說應關注所有人，那就像忽略某種族被壓迫得比其他種族嚴重的問題。」他留意到一些白人至上的群組也會說all lives matter，「這有一重特殊意思，意指黑人算不上有什麼特別，黑人的命也是命、警察的命也是命、白人的命也是命，想把問題抹去，說有這樣的情况，是因為黑人犯罪多，或他們特別懶。」。他認為香港抗爭者亦要慎思，「如果說黑人好慘、香港人都好慘，all lives matter，就變得很怪」。

陳周二人的文章追溯至美國立國之初，北方州份已為了立國可以成事，向多為蓄奴州的南方州份作出「五分之三妥協」，「在稅額及議席意義上把黑奴當五分之三個『人』來看待」。美國加州大學爾灣分校社會學博士生莫哲暐解釋，「我們看電影看書會知道林肯總統在19世紀解放黑奴，但黑人被解放之後，對他們的壓迫沒有解決過」。其中社會學家認為影響深遠的，是上世紀30年代的「Redlining政策」，當時政府想借錢幫市民買樓，「但實情只是幫白人置業，當時兩個機構成立，一個是Federal Housing Administration（FHA），一個是Home Owners' Loan Corporation（HOLC）」，當時HOLC為各城劃一幅地圖，分ABCD區域，藍色是A，即最富裕最優越的地區，「黑人聚居的社區是D，標為紅色，是差的社區」，申請FHA借貸就危危乎。「這導致兩個結果，黑人不會買到好的房屋；白人歧視黑人，不想他們住入自己的社區，免得被評為Type D，樓價就會跌。於是黑人，特別是逃離南部走往北方的黑人，就被迫聚在大城市的貧民區，社區隔離是極長遠的問題。」

「黑人就是懶，才無法出人頭地」

我們很熟「中國夢」，但係人都知那是抄自「美國夢」（American Dream）。莫哲暐說：「美國夢相信個人努力，不論什麼種族都可出人頭地，其實忽視了種族問題，假設黑人窮是因為懶，這個說法在美國很盛行。」但輸在起跑線上，計出身、計家底，還計脫不掉的膚色，一份2009年發表、關於低收入勞工市場歧視的研究指出，白人與黑人求職收到回音或獲聘的比率是31.0%與15.2%。說得太遠，今年當疫情重創美國，《華盛頓郵報》4月初刊登題為〈冠狀病毒正以驚人比率影響及殺死美國黑人〉，文內數據顯示，多地黑人在人口及死亡個案所佔的比率並不相稱，威斯康辛州最大城市Milwaukee，黑人佔人口26%，染病死亡個案中，卻有超過七成是黑人；在芝加哥，黑人佔人口三成，亦佔死亡個案67%。

黑人議題被忽視

但奧巴馬都當過總統啦，陳啟睿提到Black Lives Matter不是新創口號，是源自2012年黑人少年Trayvon Martin被社區警衛George Zimmerman射殺而激起的抗議，正在奧巴馬任內發生。「奧巴馬是一個比較小心的總統，亦因此才選得上，他任內最大特色是不斷compromise，沒從任何制度上作出改變，種族問題是，其他問題亦然。這件事更令黑人體會到是整個制度的問題，不是只換上面一個人，就有改變。」至於黑人議題為何總是被政客擺埋一邊？莫哲暐說到金權問題，「美國的競選活動捐款是無上限的，大商家泵錢，政治人物拿了又怎可能跟大商家對抗？這是很現實的問題」。陳啟睿亦補充，「美國lobbying（政治游說）的問題很嚴重，有一定的財團支持某個政客，美國選舉非常昂貴，政客必須先應付財團，所以他們的關注會向有錢人傾斜」。

「如果香港人說，我們用了20年去學會和平示威是沒有用，在美國黑人背後的則是200年的壓迫及抗爭史。」陳啟睿解釋文章中這句話，提醒我們勿輕易以香港的框架套在美國這場運動上，「有些人比較，香港示威者比美國示威者有紀律，說香港只『裝修』藍店，美國黑人就什麼都搶。他們以looting as a strategy，與裝修藍店的歷史脈絡不一樣，直接比較兩者，是有少少miss the point」。到底能不能搶、搶什麼店，示威者內部其實都有討論，如有人提出可搶連鎖店Walmart、Target，不應劫小店，身處加州Berkeley的他以南面城市Oakland為例，「 日前Oakland Chinatown的小商戶都被搶劫，翌日很多人去幫手清潔，說不應搶劫Chinatown」。

「警察跪低，可見美國應付警暴的制度行之有效」

莫哲暐在社交平台列出一長串案例，2014年7月，Eric Garner被警察按地兼扼頸，Garner喊出一句I can't breathe，其後身亡，相關警察無罪；2015年4月，Freddie Gray被捕在警車暈倒後不治，證據顯示其脊髓受傷，當地法院判涉事警察無罪釋放，聯邦司法部拒絕刑事起訴；2016年7月，Philando Castile駕車時被警截停後被槍殺，警察被起訴二級謀殺，法院裁定無罪釋放。

不是處罰警察就可平息

這一波抗議，陳啟睿觀察比2013年及2014年更大型，「當時大家只是象徵式喊black lives matter，未很有系統作出較實際的訴求」。這次示威者雖因人數更多、沒有領袖，沒有很明確提出幾項訴求，然而他說，「有些香港人誤會了，他們不是只想處罰一個警察，而是大規模去軍事化，令警察不會再有這些軍事裝備，如不應陀槍巡邏，有些人希望城市會defund（停止資助）警察，亦有要求大學與警察脫清關係，很多大學會與警察簽合約，讓警察在校園巡邏。現在很多餐廳會承諾以後就算有什麼問題發生，都不會叫警察過來，同時有些社區說會尋求另一些選擇，不會由警察巡社區。美國本身有很多社區保安組織，2012年殺黑人少年的Zimmerman就是社區警衛。」

警察的歧視為黑人帶來切身威脅，陳啟睿提到Berkeley因士紳化，黑人人口不多，許多向南搬到Oakland，但他仍能舉出一個黑人在當地被濫捕的例子。去年6月，大學宿舍區一個11歲黑人男孩報警指一個女人不斷對他拍照，警察到場知道女人認為男孩偷了她的銀包，男孩被鎖上手銬拘捕，後來獲釋。UC Berkeley校長發信要求警方審視事件。即使男孩是大學學生的兒子，陳啟睿形容亦面對歧視，「覺得你是黑人，住不起這裏，應該不是居民。即使再有錢，只要是黑人，夜晚在街上走，警察覺得你有威脅截停你，只要你沒立即停下，他又覺得你好似有反抗，或你拿住筆，他以為你拿刀，就會立即射你，這絕對是黑人才面對的事」。

在同校修讀地理博士的周永康分享一段《Hasan Minhaj：笑談愛國》的片段，以棟篤笑講解美國警暴問題，看得人笑中有淚。Minhaj層層分析在美國起訴一個警察有多難，先請教做過5年警察的法律教授Seth Stoughton，他透露警察會接受finger gun訓練，練習最快拔槍反應，亦指出各地警察工會為保護會員，會爭取警察「權利」，包括要求警察紀律紀錄每60天清一次、警察在槍擊事件後有權先重看影片等證據再落口供。告警察還要考慮公職人員擁有qualified immunity（有限豁免權），警員被定罪的關鍵之一，是他事發時應知道正侵犯「已清晰確立」（clearly established）的權利，亦即是需有案情接近的案例，Minhaj笑言，這就像一個沒工作經驗的人找工作，僱主卻都說有經驗才會聘請。CNN引述加州大學洛杉磯分校分校法律教授Joanna Schwartz認為，這個豁免「傳達出一個信息，執法者犯法沒有後果，同時也告訴大眾，他們的權利無關重要」。《華盛頓郵報》整理資料發現，「美國每年有1000人受警察致命槍擊」，大學研究顯示，在2005至2014的10年間，共153名警察被起訴，當中受處置的有139人，一半被定罪。研究亦指出，警察58宗謀殺及過失殺人不涉槍擊。

百年壓迫，陳啟睿預計「不存在一個scenario，今次贏了就突然間贏了」，問及環環相扣的制度哪裏可被撬動？他認為「如果撬到警暴，也是一大里程碑，至少不會出街也擔驚受怕」，涉殺Floyd的警察Derek Chauvin被控二級謀殺，另外 3 名涉案警員同被起訴協助及教唆殺人，奧巴馬也開聲促請審視警隊武力使用政策，不過總統特朗普似乎不甘示弱，聲言動用軍隊，造成與地方政府的矛盾。

勿以港人利益出發

陳啟睿認為撐侵侵還是撐黑人、如何撐都可以討論，但有些問題值得細思，「討論的前提是，如果純以香港人利益出發，為何一開始要過《香港民主與人權法案》時，美國人要幫手聯署？當其他人好慘時，是否要第一句問這會不會幫到我？若被人覺得香港人自私自利，還會否想幫你？」

文//曾曉玲

編輯 // 王翠麗

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