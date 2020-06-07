通識導賞：同志桑拿 衣櫃裏的喘息空間

年長男同志的社區中心

電影中，70歲的士司機柏（太保飾）年輕時從內地來港，與太太育有一子一女，一直隱藏同志性向，有時會流連公園公廁偶遇同性來解決性慾。有次柏在公園邂逅了65歲單親爸爸海（袁富華飾），海一早知道自己的性向，但因家庭責任被迫結婚。生下兒子後離婚，獨力撫養兒子，由於與信教的兒子和媳婦同住，故海一直未敢出櫃。柏和海的約會場地多數在一間同志桑拿，他們會在桑拿內俗稱「黑房」、只有一張雙人牀的獨立房間內做愛。而在二人親熱過後，會與其他客人同枱食飯，閒話家常。

《叔·叔》導演楊曜愷解說，電影是受到《男男正傳》一書啟發，所以在開拍前亦訪問了書中一些年長男同志。他記得其中一個同志分享，曾被一般同志桑拿以年老為由拒絕進內，「我問他那你平時去邊間？他答Galaxy（下稱銀河桑拿）」。

除了「黑房」是搭景之外，戲中的桑拿情節都在銀河實景拍攝。開拍之前，楊曜愷曾暗訪銀河數次探景。還記得第一次前去，他特意選在約下午4時，以為人流較少，卻是全場爆滿。但到了傍晚6時多，客人卻已幾乎走光。「我問招待員為何他們這麼早走，他回答因為他們都要回家食飯。下午時間人最多，因為好多人都已經退休，在那裏hea。」

銀河空間頗大，明確劃分為兩個區域，接待處左邊是情慾專用「黑房」區；右邊則設有電視房、卡拉OK房、麻將房，如像社區中心。「好誇張，裏面有兩間卡拉OK房，一間播1970年代歌曲，即是歌手青山那類，另一間更勁，是唱大戲的。」有一次，他見到客人一起開飯，於是搭枱，「我還記得有個人將碟菜推過來，問我夾不夾到？感覺都幾溫暖」。

肉帛相見 卸下假面具

最令楊曜愷驚訝的畫面是，在一間讓客人互相認識的桑拿房中，見到一名年紀相當老邁的伯伯和另一名較為年輕的男子聊天，伯伯拿出電話向對方展示孫女的照片，公然得就像在酒樓聊天。他發現桑拿中人都互相理解和接受大家本身已有家庭、伴侶和子女，或者已經成為爺爺或公公的身分。「在桑拿室內那幾個小時，他們不需要再戴上一個身為父親和丈夫的面具，可以做回自己。而其他人又明白你，因為桑拿內10個人有4個和你背景差不多，大家不用多講，心照啦。」

同志性行為非刑事化

在英國統治香港時，殖民政府於1901年將處理男性之間「嚴重猥褻行為」的法例引入香港。直至1991年，男同性戀性行為才在香港非刑事化。意味着在戰後出生的年長同志有前大半生，活在一個同志性行為是罪行的香港社會之中。

《男男正傳》作者、香港大學社會學系副教授江紹祺說，不少年長同志至今仍然過得壓抑且痛苦，尤其是已經結婚的男同志。即使他們衝破心理關口向家人坦白性向，但好多時妻子和子女都不想他對外出櫃，於是他們要繼續依靠謊言維持家庭。因此，他認識不少長者幾乎天天都去同志桑拿，滿足性需要倒是次要，更重要是和朋友見面、聚舊、聊天和打發時間，畢竟香港社會缺少讓男同志安心做自己的活動空間。

吃飯，桑拿房一桌溫馨

記者上周到訪油尖旺區6間同志桑拿，但發現4間已經倒閉，只剩下兩間營業。連銀河桑拿門外亦貼出告示指由於疫情影響，由3月16日起停止營業，有緣再見。不過，市場傳聞銀河生意一直很好，相信今次是趁着疫情股東重組和內部裝修，日後可能會重開。

周四晚上約9時許，中環至半山扶手電梯一帶遊人不多。中環同志桑拿Central Escalator的門面低調地寫上「CE」，按下門鈴，老闆阿華前來應門。櫃台位置掛有「只招待會員」告示、張貼了幾張外國肌肉猛男寫真相片，價目牌清晰寫着平日入場費125元；咖啡／茶10元；額外大毛巾一條5元。雖無明文規定，但大家都心照不宣，同志桑拿只招待男賓。十數分鐘後，阿華告知，「店內只餘兩名客人，不介意的話進店內坐吧」。進店時，記者瞥見房間內有位只裹着毛巾的客人身影，記者自覺不太禮貌地別過臉，反倒是客人主動上前和記者打個招呼。

CE和銀河的設施類同，約1000呎空間內有儲物櫃、按摩房、桑拿房、蒸氣房、沐浴間和按摩浴缸房間。同志客人只要在電視房間「看對眼」後，就可以經過猶如小迷宮的昏暗窄巷，到4間黑房性交。

笑言自己已在「基壇」縱橫40年的阿華說，時代轉變了，現時大部分香港同志都不再活於壓抑之中，亦不視桑拿為解放場所，「現在無得迫的，哪裏還有香港同志會為了和父母交代去結婚，傷害自己子女和配偶？我見到的是，好多香港同志朋友既有家庭也有子女，但都處理得好好」。不過，內地同志則因為一孩政策，就幾乎無一例外地必須要應父母要求結婚和傳宗接代。

至於同志桑拿內的溫馨場面倒是真的，阿華向記者展示當晚他們的晚餐，以及星期日店內和熟客慶生的相片。客人來桑拿的主要目的固然是尋歡，但阿華說大家都不會抱着一定找到對象的心態前來，「因為如果找不到呢，心理會有落差，不開心囉，所以好多時都是碰運氣」。

30年轉變 客源變了

1991年本地男同性戀性行為非刑事化後，本地同志酒吧、桑拿、按摩中心等雨後春筍般湧現。CE亦在1991年開張，阿華自問不是會到桑拿交友的人，當年開店是想提供年輕同志們一個活動空間，「我慶幸好年輕時就搬出來自己獨居，但知道當時大部分年輕人和家人同住，而且沒有獨立房間，根本無空間和對象相處」。

談到最風光時期，要數97年前後，「那些人決定不移民後，使錢都好疏爽」。當年CE每日接待50至100個客人，每月單收「貼士」就達5000元。他慨嘆開業之初，入場費100元，29年來只加了25元。但現在由於交友app流行、賓館價錢便宜，而且同志交往不用如昔日般偷偷摸摸，同志桑拿需求減少。從回歸前高峰期，全港有超過20間同志桑拿，現在只剩下約10間。

阿華憶述2003年SARS一疫最難捱，他亦曾經想過結業。後來因為內地在同年開放自由行，香港同志桑拿成為內地同志熱點，加上賓館和酒店價格急升，本地出現了好多24小時營業同志桑拿。直至去年反修例運動發生之前，行業生意不俗，不少桑拿都以遊客生意為主，「但去年開始，聽到不少內地同志和在內地工作的東南亞或歐美人都說，出入境香港有點困難，相信是當局不太想人們前來香港」。今年初更爆發新冠肺炎疫情，在限聚令下，CE被迫停業6個星期，現在即使重開，每日僅剩約10至20個客。

因為位於中環，CE客人主要是本地上班族，亦有三分之一客人是外國旅客，其中不少是在內地工作、周末來港澳玩的外國人。雖然近年不少新開桑拿標榜，只招待小鮮肉或肌肉男的同志桑拿，但阿華多年來堅持來者不拒，除非是醉酒或行為怪異的客人，「我經常都說一句說話，都好慘啫，做gay都已經被好多人歧視，自己人現在還要歧視自己人」。

同志桑拿存在 只因歧視存在

已57歲的阿華至今依然風流倜儻，他說1992年接受傳媒訪問並刊登了其照片，突然間顧客大增，「當年有幾個boyfriend，睇到我幅相後慕名而來。當然有些追到我，有些追不到啦」。但見報後，他亦被樓上街坊瘋狂投訴，不喜歡店內有同志性行為。「向水務署投訴我們浪費食水，又向消防處、牌照處、警署投訴，我全部都招呼過。」雖然，最後相安無事，但亦令阿華搬過一次店。

所以今次《叔‧叔》拍攝了同志桑拿內在場景，阿華亦難免憂慮會對行業產生負面影響。「我就無所謂，業主和街坊都知道我們是做什麼。但其他店就難講了，一旦業主恐同，你做什麼都不順眼。」

楊曜愷說如果因為電影令桑拿造成影響，這個是社會問題，「所以更加要討論（同志桑拿），因為你要重新教育社會，為何他們要去同志桑拿呢？同志桑拿的存在就是因為社會不接受他們，他們不可以做回自己，所以他們要隱藏在這個地方躲躲藏藏，在這個環境之下談情。我們就可以理解到這個是社會不公平的問題。不應該是桑拿的問題」。

江紹祺亦認為，最理想的狀態是沒有專屬同志的桑拿或酒吧，「其實為何要有gay bar呢？不會有殘障人士或宗教酒吧。因為如果社會完全接納同志，去哪間酒吧都OK」。但當香港社會仍然較為保守，對同志仍抱不太正面的看法時，這種同志桑拿的存在是重要的，尤其是給予不能出櫃的同志朋友在城市裏一個喘息的空間。

文 // 彭麗芳

圖 // 彭麗芳、電影劇照

編輯 // 蔡曉彤

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