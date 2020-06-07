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2020年6月7日星期日
星期日生活
周日話題：應許之地未曾存在
一樣又不一樣的燭光
六四紀念這一夜，得到了新的動力
什麼人訪問什麼人：身在Minneapolis的學者說——不意外的反警暴衝突
周日話題：「2020年，支持美國總統特朗普利多於弊」，你是否同意此說？
星期日現場：2020的維園阿哥、師奶
影像特區：「六四英雄早日安息！」
七情上面：創傷同學會民間自療有方法
開門讀書：最美麗仍然是愛
同場加映：民間外交還看張偉麗
阿貓阿狗：#75菠蘿
童軍跳彈牀：2019.6.9的69個問號
劇透紙背：《婚禮之後》：怎樣才是最偉大的愛？
評影習寫：毁滅，有人說：杜拉斯《毁滅，她說》
家明雜感：《熱帶雨》（二）：安身立命何處？
影片簡評：《熱帶雨》 III
咩世界：第148期 ／再見
漫畫連載：This City這城 Vol. 13
星期日文學‧葉靈鳳日記有乜好睇？
同行達人何曉清 燃點燭光 繼續書寫歷史
家常便飯：海南雞飯三色醬 為自己打氣
通識導賞：同志桑拿 衣櫃裏的喘息空間
無定向學堂：Black Lives Matter，如何matter？
街知巷聞：鹿頸 客家小村 蒼茫往事
哲學大牌檔：國安法，講真話好危險？
從生活細節對抗極權
家明雜感：《熱帶雨》（二）：安身立命何處？
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【明報專訊】續談陳哲藝的《熱帶雨》，由第三位叫人同情的角色說起。
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周日話題：應許之地未曾存在
一樣又不一樣的燭光
六四紀念這一夜，得到了新的動力
什麼人訪問什麼人：身在Minneapolis的學者說——不意外的反警暴衝突
周日話題：「2020年，支持美國總統特朗普利多於弊」，你是否同意此說？
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