影像特區：「六四英雄早日安息！」

【明報專訊】10年前我在香港藝術館做展覽，用工作坊形式讓公眾直接參與我的創作，做了幾次「神蹟超市」的親子活動。我請父母帶同孩子入超市，根據我的作品形式，以100元為限在一小時內購買一張收藏了神秘句子的單據。結果很多都是「媽媽生日快樂」、「今天天氣珍（真）好」等句子，唯獨有一對周姓姊弟（姊姊讀中一二，沒有父母陪同），他們當日（2010/06/03）在華潤超市打了一句很震撼的句子，貨品名字讀下：「綠/四/鷹/雄/早/日/安/適」，貨品有限，有些字以粵語同音字代替，但已很完整，令人震撼的還有少年的心志。10年後我突然想起這張單據，自1989年，31年來香港政府首次不許香港人在維園悼念六四，下午我先到超市試圖打一張相同的單據，很多貨品都轉換了，有些公司也倒閉了，很不容易才砌夠這8個字，但我用了兩小時也找不到「早」字，最後只好以「日十」合併代替，抱歉我延長了十日才讓安息來臨，而貨品的成本代價也足足貴了一倍。另一張「數字單據」隱含了密碼，下一年我會試下「結束一黨專政！」晚上我趕到維園拿起燭光悼念，沒有約定，但8時多綠色的球場已站滿了人。「六四英雄早日安息！」香港人會一直喊下去！