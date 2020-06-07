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星期日生活

星期日現場：2020的維園阿哥、師奶

【明報專訊】2020年6．4，維園六個硬地足球場，沒有防暴、速龍攻入，沒有警棍打頭，沒有單膝壓頸，沒有強光照射記者，也沒有公職人員在封鎖線前開口埋口叫「曱甴」。

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