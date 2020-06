周日話題：「2020年，支持美國總統特朗普利多於弊」，你是否同意此說？

其實自從上月25日警察謀殺黑人George Floyd以來,特朗普已經不斷施壓,指各州政府對打壓反警暴反種族主義示威者手段太溫和。作為香港人,看到一個個警暴畫面、聽到當權者的口脗,驚訝原來兩地文化背景縱使截然不同,但政府打壓手法竟如此相似:多處有警車狂衝入人堆,有時甚至是正在靜坐的人群;警察忽然推倒手無寸鐵的示威者,然後施施然行開,消失於警群之中;任意使用催淚氣體、胡椒噴霧等襲擊市民;用橡膠子彈、催淚彈直接射擊記者和示威者的頭;有少年被警察用真槍實彈射擊、有「鬼」煽動破壞等等。然後撐警人士說,示威者有錢收,都是索羅斯暗中支持。代表Floyd家人的律師Ben Crump說得好,Floyd事件看出,美國有兩套司法制度——一套是白人的,另一套是黑人的。這個幾乎就解釋了為何事件會演變成全國暴動,因為Floyd的死亡與政府的冷處理絕非單一事件,它突顯了長久以來司法與執法系統上是如何向着白人傾斜,制度如何包庇針對黑人的警暴與選擇性執法。

包庇警暴如同林鄭

這個不正正是現在令我們每天怒不可遏的原因嗎?藍絲的士司機撞入人堆,竟然不被起訴或調查,反而傷者被控以暴動罪;斬人藍絲,被形容為情操高尚,刑期比起承認參與暴動卻完全沒有傷人的冼嘉豪還要輕。警暴濫權,追究無門。香港有塗鴉寫着「警察殺人你該找誰?」(Who do you call when the police murders?),美國也有黑人小童掛起標語寫上「向誰舉報佩戴警章的殺人犯?」(Who do you call when the murderer wears a badge?)。只是,我們經歷過如地獄的一年警暴,美國黑人被警察胡亂射殺,卻是歷史性的存在。據監警組織Mapping Police Violence所指,2015年就有超過100名非持械黑人被警方殺死。在這個語境之下,特朗普也就如同林鄭一樣,是個知情者、包庇者。所以當特朗普譴責示威者、要脅出兵武力鎮壓、說示威是「反法西斯」(Antifa)組織的恐怖分子策劃時,我以為香港抗爭者必然會站在他的對面。因為特朗普加罪於「反法」已不是新鮮事,美國的新納粹和三K黨員幾乎都是他的忠實支持者,而「反法」就是為打擊這些極端種族主義組織而生的自發團體。特朗普討厭「反法」,差不多就是在公開承認自己是法西斯。

為「攬炒」隻眼開隻眼閉

遺憾的是,不少黃絲放棄了在美的手足,選擇了壓迫者一方。甚至乎連香港的「反法」組織都被圍攻。為何會這樣?我猜想有幾個原因,而這裏說的黃絲,或者也包含幾類人。首先有種抗爭者,是盲目的美國支持者。如齊澤克說,美國當中的「不自由」之處是隱蔽的,要梳理出來並不容易。這些人或許很難理解為何「自由之地」也會有人造反。第二種人,說穿了,其實只是個投機者,他們不想去理解更多,就是覺得押在特朗普身上,可能有機會移民,或因經濟制裁而牽制中共治港。但我相信這兩類人人數較少,至少我朋友圈子內,最多的其實是第三種,就是出自無可奈何:都知道特朗普不是好貨色,但就算污穢,好歹都是個水泡。於是對他的惡行,盡可能隻眼開隻眼閉。就算他如極權國家統治者般,不惜用到軍隊對抗人民,但都不敢多言,怕得罪他,「攬炒」失敗,誤了香港大事。

但我常為此憂慮,因為現在所謂的「攬炒」、或評估香港之於中共與世界的重量,差不多都只限於經濟上的估算,國際線只是經濟的線。我一直說,國際牌不應該(只)是經濟上的博弈,因為那正是中共橫行的力量來源。我們常覺得,一國兩制玩完,美國帶頭制裁,就可以經濟上與中共同歸於盡。但完全沒有法治人權自由的大陸,又為何從來都不缺國際投資呢?尤其被冠狀病毒摧毁過後,各國絞盡腦汁復興經濟,對中國市場可能比以往更無招架之力。特朗普不就是這些商人政治家的表表者嗎?對這個反覆無常的財閥而言,香港不就是用完即棄的condom嗎?(很不喜歡這個比喻,以為只是如市建局總監之流才會用)時機一到,就巴不得馬上跟中共多簽幾個合作項目吧?他可以有什麼誠信可言?再說,就這麼一雙手,當你接下這個叫特朗普(甚至是廣義的美國)的救生圈時,實際上你放棄了什麼?本來美國帝國主義,對不少外國人而言,比起中共更邪惡。美國哲學家Noam Chomsky就美國與伊朗關係上發言,直指美國是對世界和平的最大威脅。再加上特朗普的法西斯「傾向」、反科學主義、仇女恐同發言,令到這個「國際伙伴」相當趕客。我已經忘記多少次跟外媒或朋友解釋,為何香港人在揮美國旗了。

國際線應連結被壓迫者

我們現在真的要權衡一下,依賴特朗普政權的利弊。坦白說,經過今次美國反警暴運動之後,香港人應該很難再投入特朗普批評打壓香港的演說吧?我甚至乎認為,現在就是另覓一條(真正的)國際戰線的最佳時機。這星期,我與美國手足分享香港抗爭心得(吹風機可否應付催淚煙?和勇意見分歧時候怎辦等等),同時也盡量觀察與詢問別人組織的心得。因為多年來的打壓,黑人示威者搞社區組織、巡邏隊的能力與經驗,真的是個大寶庫。當我們不少人視「解散警隊」為口號時,已經有大量實踐方案在交流中。曾經有朋友批評過香港的所謂國際線,比較像是處於對外的crying baby狀態,就是像對外國強者喊慘,要求這個要求那個,但不是國際連結。我想這批評不無道理,我們可能不需要更多的求救,而是要嘗試與其他被壓迫者說着共同的語言。看現在美國反警暴運動,示威者不卑不亢,也不用賣頭版廣告,卻能牽動全球,因為我們都看明白這個不公義的火焰。寫多一封信關心外國入獄手足,其實會否比簽多個白宮聯署有用得多?

