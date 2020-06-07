什麼人訪問什麼人：身在Minneapolis的學者說——不意外的反警暴衝突

■ 搶眼的破壞 不被看見的群眾互助

問：先問最重要的問題：你現在安全嗎？在外面看美國的新聞，很多時候會聚焦在縱火和搶掠之上，據說還說有民居被毁。你們擔心自己的安全嗎？那幾個混亂的晚上怎樣過的？

答：我們都很安全。其實大部分的示威抗議者都很和平，我自己、我的學生、同學、同事、朋友很多人都上了街，上街的人什麼顏色都有，什麼年齡層都有，青少年、大學生、年輕人、LGBQ社群、家庭帶小孩的人很多。暴動是上星期三警察第一次對和平群眾發催淚彈跟橡膠子彈以後開始的。一開始破壞商家的起因是群眾被放了催淚彈，需要水跟牛奶洗眼睛，所以衝進了3rd precinct警察局旁邊的Target，但是遭到店家駐警阻攔，有人就氣憤破壞商店。接着有很多機會主義者趁火打劫或蓄意擴大衝突。動亂持續到隔天，由於一直不逮捕、不起訴犯案警察（這個背後理由很複雜，基本上跟長期的警察擁有過多權力有關，連州長市長都管不到，需要另外解釋），所以眾怒之下，很多比較激進的抗議群眾就把警察局燒掉了。當時市長顯然也覺得抗議有理，不想阻止群眾發泄怒火，所以基本上是讓抗議群眾燒警察局燒到高興。但真的，本地人不會想要燒自己的家、自己的社區，所以暴動的位置僅限於Lake St.的商店大街，有人住的房子都沒被影響到。甚至也有不少商家其實覺得自己的店被燒沒關係，支持尋求社會正義比財產損失更重要。到這個時候為止，我都沒覺得會擔心自己的安危。

不過到星期五之後，情况有變。很多市區的居民都注意到有很多外州車牌、或是甚至沒車牌的車子大量進出，然後很多Minneapolis（明尼阿波利斯）, St. Paul跟都會區商店遭到武裝分子破壞及搶劫，同時在Lake St.上的破壞向西延伸，很多是刻意、或有計劃的縱火與搶劫。從這時開始，很多居民意識到這已不是本地的示威者在抗議追求正義，而是有人藉機激化警民對峙，甚至刻意燒掉少數族裔居民經營的商店。州長與市長很快就發表聲明，引進national guard（國民警衛隊）進來保護critical infrastructures（重要基建），並說有很多證據顯示這些有組織的破壞是white supremacists（白人至上主義者）要趁機激化種族對立跟仇恨的。直到這時候，我才有一點擔心自己不是白人，會不會容易被針對，不過市區內很多社區都自發地經由social media組織了晚上居民互助的守夜隊。實話是，我覺得滿感動的，鄰居們不分種族都同心一起守護自己的社區。

由於從星期五晚上開始雙城與都會區的城市都開始宵禁，我雖然很想上街、但是也擔心上街不安全，所以周末的晚上都是待在家裏陪着守夜，同時在各種social media上交換守夜信息。但是我真的要很認真的跟大家說，抗議者（protesters）、暴動者（rioters）跟搶劫者（looters）通常是不同群人。絕大多數的人都是和平抗議者，而且其實抗議是24小時整天到處都有，都很平和，但是這些畫面卻很少被新聞報道。在George Floyd死亡的路口，抗議場面其實很溫馨，各種顏色的人在一起互相支持，期待一個結構性歧視可以被消弭的更好的未來。至於我為什麼會擔心上街不安全，是因為我怕我作為一個有色人種，我會因為違反宵禁，遭到警察暴力（對待）！Minneapolis跟St. Paul的警察體系長期違反人權已經很有名了。

問：當地人怎麼看抗爭期間的縱火和搶掠的？香港過去一年出現了過去極罕見的汽油彈和公共設施與商店破壞，但是攻擊的對象都很有針對性的。明城的情况卻不是這樣，波及無辜的情况似乎相當普遍？

答：如同我說的，破壞的位置多是商家，大部分的破壞都是機會主義者跟white supremacists造成的，而且範圍都很局限，絕對不是什麼抗議者傷及無辜。我其實會覺得，換個角度看就像是平常會發生的搶劫、趁着警察與消防隊人力不足難以調度的時候，一次一起發生而已。我認識不少本地參與抗議的anarchist（無政府主義者）的朋友，但是這些人真的根本不會想要傷害本地的商家跟自己生活的地方，更不可能波及無辜，他們反而是會群起在和平抗議群眾受到警察暴力攻擊趕快去救人的那群人。其實星期五晚上以後，幾乎所有的都市內的地方社區都在守望相助，舉報外地車牌或是無牌車。都市內大家都很清楚，破壞大多是外人幹的。

不過不住市區居民的認知又是另一回事了。因為媒體的關係，不少鄉下跟郊區傾向把市區跟有色人種妖魔化。很多人其實在一開始虐殺（George Floyd）影片流傳的時候表現的是漠不關心，直到開始看到有縱火、財產損失，才開始說暴民好恐怖，會很大聲的喊要national guard趕快進城，要以暴制暴才有效。我對這種聲音一直都很反感，其實這個是標準的覺得財產物品比人命重要，完全不會譴責警察暴力，只會譴責暴民，而且在這些人心中，暴民都是黑人（其實很多影片都顯示武裝縱火搶劫的白人居多）。這些人心中隱藏沒說出來的話就是黑人人命不值錢。這些人不住市區、也甚少進到市區。因為都市不是他們的社區，所以他們也才說得出以暴制暴，暴徒殺光都沒關係這種話，講得事不關己、毫無同理心。只能說美國郊區化過程真的是反映美國長期各種結構性的政治、經濟、社會與居住不平等，也是這些不平等的結果。郊區居民相對偏白、也privileged，不少人覺得市區居民的很多問題只能怪他們自己。

問：我在新聞中也看到很多香港人熟悉的畫面在明城出現：衝突過後市民合力清理現場，物資站放滿了市民送來的食物和生活用品。在香港，這些看起來很有組織的場面馬上就成為抹黑抗爭是有幕後操縱的所謂證據，明城的民眾互助有否受到同樣質疑？

答：完全沒有。你家門口的商街被燒了、附近鄰居買不到日常用品、小孩的免費午餐沒人送了，去幫忙不是很正常嗎？大家都是自發地幫忙，一開始實在沒有什麼組織。結果就是像是Sanford Middle School公開徵求168袋的食物組，結果雙城居民幾個小時送去了超過一萬份！大家最後還要急着找遮陽傘與新的捐助地，免得食物因為曬太陽快速腐敗。這算什麼有組織啊？

很多組織都是居民去幫忙清理才逐漸成形的。大家發現物資會重複、捐款會過多這些問題以後，才開始想辦法要比較有系統的整理需求向外求援。我很多學生都在過程中出力幫忙。不過現場一團亂的情况常常有。

■ 警權過大 歧視天天上演

問：讓我們拉闊一點去看。這次出事的地點是明城的城南，其中的湖街更是少數族裔聚居的地方。我記得你也在城南住了很長時間，你對城南爆發了這麼嚴重的衝突感意外嗎？

答：一點也不意外。發生在雙城哪裏、明州哪裏、甚至是美國哪裏我都不意外。美國的種族歧視根深柢固，而且很多是結構性與制度性的歧視。美國警察權力過大、工會特別有力，加上檢察官基於尊重警察是一起執法的同僚而有不起訴警察的慣例，這些情况導致美國警察暴力層出不窮，卻很難進行改革。特別是警察在少數族裔聚集區內使用racial profiling（種族定型）、對黑皮膚褐色皮膚的人特別粗暴，這種事是天天上演天天發生，搞出人命的案例也是層出不窮。以前死人但卻沒爆發大規模抗議，很多時候是因為證據有限，智慧手機、社交媒體不發達。抗爭天天都有，但是因為溝通管道有限，規模都相對小。但是時代變了，智慧手機普及、社群網絡發達，這次好死不死，居然全程虐殺都被路人手機拍到、還不同角度都被上網瘋傳。你如果看過整個影片，3個警察跪壓在雙手反綁、毫無抵抗能力的George Floyd脖子跟身上，長達近9分鐘窒息致死，有良心的人都知道這是完全違反人權的lynching（私刑）。如果你看到你鄰居朋友這樣被虐死，你能不恨不怨不想討公道嗎？當然大家就上街了嘛。

請不要忘記，一開始所有的抗議都是和平的，但是警察卻對手無武器的和平群眾射催淚彈橡膠子彈，刻意激化抗爭。對比之下，前幾個禮拜，幾乎天天一堆保守派白人持槍武裝去州長住處包圍示威抗議，說COVID-19的stay at home order是剝奪他們人身自由，但是警察卻沒有祭出催淚彈橡膠子彈，連勸導都沒有。結果現在死了一個黑人，證據確鑿就是被虐殺，但一堆和平無武器各種族裔都出門抗議的結果是被警方武力攻擊。這樣民眾怎麼可能不憤怒。大家上街抗議的就是警察暴力，結果警察卻祭出更多的暴力，這擺明了就是要激化衝突啊！這個就是美國警察所謂的warrior style（軍人風格）訓練的結果。這種警察應對方法就是要激化抗議場面、擴大事態，然後再用高度武力與暴力壓制抗議來加速結束示威。有這種警察暴力跟警察訓練，不嚴重的衝突也會給他變得很嚴重。警察的暴力應對方式是很需要被質疑的，其實這更證明了現在抗爭尋求警察結構性改革的訴求的重要性。

問：我記憶中的明城在政治上是十分開明的。現任市長是民主黨的，市議會13席有12席是民主黨的，餘下的1席是綠黨的。如果換轉是美國南部共和黨主導的縣市，發生這種事情我還可以理解；為什麼明城也會出事？

答：當然共和黨也向來都是站在警察那邊，不少警方的支持者很多也支持racial profiling。所以其實這次抗議示威，除了是為George Floyd與以往眾多的警察暴力死者討公道，更重要的是要尋求改革，改革長期以來警察權力過大以及結構性歧視有色人種的問題。並且，警察暴力有一部分的來源也是因為超過94%的警察根本不住在Minneapolis裏面。這次虐殺George Floyd的主嫌還連明州居民都不是、是Florida的居民！對這些警察來講，執法的地方跟自己生活的地方沒有關係，其實更容易使用暴力。以往市政改革多次想要求Minneapolis的警察要住在Minneapolis裏面，結果都被工會強力反對，無疾而終。

其實大規模抗爭發生在民主黨主政支持進步價值的都市，我一點也不意外。就是因為明州與雙城支持進步價值，所以我們的有色人種相信社會會支持他們，敢、也有能力站出來發聲，並且有無數的白人朋友一起加入聲援。如果是在保守的共和黨主政的州，有色人種才一開始集結可能立刻就被警察暴力「秒殺」了，怎麼還會有機會讓大家上街抗議。其實美國civil rights movement的研究顯示，當年整個運動會擴大發生，跟Kennedy（甘迺迪）當總統很有關係。因為相對開明支持進步價值的風氣，讓黑人覺得運動是有希望的，而不是上街必死、抗爭無用，因此有更多人上街、整個運動得到更多支持。一個都市有抗爭，代表都市是充滿動能、還有改革希望的。一個連抗爭都沒有的都市，才是死掉的都市。

我很難過看到George Floyd在我住的都市遭到虐殺，但是我很高興我們住的都市能夠包容並支持社會運動的發生，持續為George Floyd還有其他有色人種追求社會改變。同時，明州州長與其他州級的部門其實是支持追求正義與改革的。昨天（6月2日） Minnesota Department of Human Rights對Minneapolis Police Department發了一個civil rights charge，將對Minneapolis Police Department進行結構性歧視的調查，希望可以用調查結果進行改革。我想我們的抗議有達到促進社會正義的效果。

有社運存在 民主才健全

問：說到政黨政治，或者我們可以再拉遠一點：很多香港人認為在香港的畸形政治制度下，激烈的抗爭行動有時也是可以理解的；但是美國好歹也是個民主國家，社會有問題應該可以投票解決。如是者，有意見認為相對於香港抗爭者來說，美國抗爭者的激烈行動是缺乏合理性的。你如何看這種觀點？

答：就跟前面說的一樣，這次抗爭的起因是警察暴力，而警察暴力是一個長期的結構性歧視的結果。由於警察權力過大，州長市長管不到，民意代表也很難監督，所以我們需要用社會運動的方法來發聲。民主國家制衡政府的機制不是只有選票而已，而且不要忘記，所謂的選票機制其實是一個少數人的利益會被多數人利益蓋掉的機制。然而不管是雙城市區還是整個明州，整個人口結構是非常白的。少數族裔的人數太少，就算有不少白人願意支持少數族裔爭取平權，但是這向來不是在選舉裏面受歡迎的政策、投票要過也都不容易。我覺得把民主只簡化成可以用投票解決的政治體制，實在很糟糕。這個就像是那個兩隻狼跟一隻羊的故事一樣﹕他們3個投票決定晚餐要吃什麼，狼兩票說要吃羊、羊一票說要吃草，結果羊就被狼吃掉。投票看似民主，但是在社會很多元複雜的時候，也很容易被轉化成多數人對少數人的暴力，掩蓋了少數人的聲音。

民主代表的是人民有自由言論與用各種不同管道發聲的機會與能力，為了不讓少數人的聲音被掩蓋，社會運動一直是被邊緣化的族群推動與自身利益相關的議題的最主要方法之一，也是各種社群對抗國家暴力（警察暴力是其中一種）最重要的管道。所以，在正常的民主國家，你會不時看到有人在街上抗議，這個才是正常的。你如果在一個國家看不到抗議，那個國家的民主大概早就死光光了。

問：中國大陸官媒把這場抗爭視為上佳的素材，配上美國當前疫情的消息，藉此大力宣傳美國的沒落和民主不是好東西等等。自從特朗普上台已來，美國本土確實也有很多擔憂美國民主前景的討論。雖然這兩套說法的出發點很不一樣，但都認為美國出了大問題。你如何看待這些「美國終結論」？

答：就跟我剛剛說的一樣，社會運動是民主社會裏面很重要的發聲管道，有社會運動的存在才代表民主是健全的。我可以理解很多中國紅色媒體大概不懂什麼叫做民主與社會運動，畢竟在中國，十幾個人在公共場合群聚公安就會驅趕，很多人一輩子沒機會體驗什麼叫做上街抗議。不過前幾個世代的中國人倒是不少人上過街，參與過社會運動與暴動。中國經歷了全國大規模的五四運動、十年動亂的文革、1989的天安門運動，但是你看，中國今天也活得好好的呢，也沒有終結嘛！還有不少人覺得現在的中國國威強盛呢。那到底是憑哪一點覺得一堆美國人上街會導致美國終結呢？最後，我倒是聽過很多在美國的中國移民朋友說移民的原因是希望自己的下一代能享有民主與自由。如果自由民主真的不是好東西，美國都快要滅亡了，這些每年成山的中國人申請移民都是來幹嘛的？

川普（按：台灣人對特朗普的中譯）的強人作風與專制傾向、再配上他一系列白人至上的論點，加上國家暴力與警察暴力，的確令人憂慮。但也因為如此，我們看到很多的年輕人、以及以往不參與政治的人，在川普上台後，更積極地參與政治、加入推動社會正向改變的各種運動。這也是為什麼這次George Floyd之死引發的抗爭，有這麼多各種族裔、不同背景的人願意站出來，持續地支持抗爭。我剛剛才收到一位白人朋友送來的邀請，邀社區婦女帶着花跟躺椅今天晚上去雙城地區的各個警察工會門口用feminine energy去抗議警察暴力呢！我不知道大家在太平洋的另一端到底看到美國的什麼，不過我在這裏看到的是滿滿的社會活力正在支持着社會改革。

■ 特朗普是抗爭者同路人嗎？

問：說到特朗普，香港的一些抗爭者確實很崇拜特朗普表演出來的決斷力，也覺得要靠他才可以抗衡中共。但是現在他站在警暴的一邊，明顯和香港過去一年的抗爭有所矛盾，兩者之間的落差確實是容易招人話柄的。對於與中共對抗的抗爭者來說，到底該如何理解特朗普這個「敵人的敵人」？

答：其實類似的情况在台灣也有，一堆在台灣追求進步價值的人大肆支持川普，到處喊「我川威武」，認為川普有魄力、鐵腕對付中國。我實在替這樣的人難過。對香港也是一樣，我真的覺得香港的抗爭者要想清楚，你們為什麼抗爭？作為一個美國的台灣人，我覺得香港抗爭最令人動容的是追求民主與自由的普世價值。香港人抗爭中出現反中共的聲音，是因為中共政權違反了民主與自由的普世價值，不是因為為了反中共而反中共。所以我要問抗爭中的香港人：川普支持的價值真的也是抗爭中的香港人追求的價值嗎？

川普上任後支持保守主義、反對任何進步價值改革、反同性婚姻、反移民、甚至反對人生而平等、人人都應該有一票的直接民主（他的政權用盡各種方法阻擾有色人種與貧困地區的居民投票），現在還恐嚇明州與雙城地區要派兵到這裏用高武力鎮壓所有抗議示威者。抗爭中的香港人，你確定川普跟他的政權是你的同路人嗎？你想看到我今天晚上帶着躺椅跟花和其他的婦女鄰居去和平抗議的時候，被壓到地上打到頭破血流嗎？

川普政權對中國的一系列政策在我看來，不是為了民主與自由的普世價值而做，而是為了一系列的選舉、政權、以及他的私人商業利益而做。他很多的對中政策，也是美國對他國國家暴力的展現。如果支持川普，這意味着也支持川普背後的一連串國家暴力。抗爭中的香港人支持國家暴力嗎？

最後，我希望大家不要簡化民主國家的結構與機制。美國不是中國，不是國家領導人說什麼就是什麼的社會。我知道很多抗爭中的香港人對川普的好感來自於幾個支持香港抗爭的法案。但是請記得，每一個法案的背後，都有無數人在幫忙推動，而幾個支持香港的法案都是橫跨共和與民主兩黨的跨黨支持促成的，這背後更有無數民間組織在幫忙推動，當中也包括台灣移民創的Formosan Association for Public Affairs （FAPA）。所以請不要把川普當成強人在崇拜。雖然他現在是美國總統，他的Twitter老是霸佔新聞版面，但是他不過是美國民主社會運作當中的一顆螺絲而已。

■問：梁啟智，美國明尼蘇達大學地理學博士。十多年曾經在明州生活，雖然已經有很多年沒有回去，仍然記掛着城南的各種少數族裔美食

■答：張儀君，美國明尼蘇達大學地理學博士，瑪卡萊斯特學院地理學系助理教授。城南被燒掉的溫蒂漢堡店，是她第一次覺得美國漢堡也可以好吃的地方

文//梁啟智

編輯//劉子斌

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