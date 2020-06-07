六四紀念這一夜，得到了新的動力

1989年6月4日發生的血腥事件，固然使當時的香港人留下了深刻的情感烙印。不過，沒有什麼事件必然地會成為一個社會的集體記憶。90年代初，六四燭光晚會每年如期進行，但參與人數很快就由1990年的15萬下降至1993和1994年的4萬人，再下降至1995年的3萬5千人。根據警方的數字，則是由1990年的8萬人下降至1993和1994年的1萬2千人。無論是主辦方抑或是警方的數字，從1990至2019年，晚會參與人數的最低點，早在1993至1995年就出現了。可以說，面對着快要到來的回歸，香港社會還是在一定程度上展現了其「務實」的一面。

不過，到了回歸前夕，香港社會面對的重點問題，不是有多少人會堅持到維園紀念六四，而是各種公民自由會否在97後遭受到直接和即時的打壓。政權會否容許香港人繼續紀念六四，成為最重要的指標。在這個背景下，媒體論述開始為六四紀念活動賦予新的意義。例如1995年，鏗鏘集《六月的這一天》一集，講述六四紀念活動在未來可能要面對的風險，除了訪問司徒華等代表性人物外，也提到支聯會的義工組已經由100多人變成20多人，但留下來的意志堅定，一位支聯會義工對着鏡頭說：「不用想得那麼長遠，我做支聯會義工，都想到會犧牲自己，或者會坐監，或者會死，不要緊，總之覺得自己問心無愧。」節目展現出堅持紀念者的道德勇氣。到了尾聲，voiceover說：「發一分光，出一分力，爭取自由民主，要靠我們每一個。」

集體的道德責任

一件歷史事件成為一個社會的集體記憶，不單是指社會中大部分人都記得事件，也是指公共論述為事件賦予了特殊的意義，記憶獲取了具有公共性的載體，回憶和紀念成為了一種集體行動，甚至被建構成一種集體的道德責任。這樣去理解的話，我們可以說，六四事件要到了回歸前一兩年的時間，才真正被確立成為香港社會重要的集體記憶。而從一開始，它之所以成為重要的集體記憶，就是因為它有被打壓的可能。

當然，這個打壓在往後的22年一直沒有發生，「司徒華仲未畀人拉」，是黃子華在1999年的棟篤笑表演裏的一個「笑話」。多年來，雖然偶爾會有跟六四有關的疑似媒體自我審查爭議，有建制派政客提出不該用「屠城」二字或者其他引發批評的說法，也試過有某位特首在回應六四問題時勸喻大家客觀地看待國家的發展，但整體而言，建制派和政府對六四問題的基本應對方式就是不作應對，講得少，做得少，就錯得少。公權力對紀念活動的干預不算太嚴重。

從客觀效果而言，每次政府做出不必要的干預動作，例如2010年食環署「強搶民女」，都會幫助動員市民參與悼念，相反，政權愈不干預，六四紀念也會愈顯得「行禮如儀」。儀式有儀式的作用，燭光晚會可以凝聚和強化人們對民主自由等價值的堅持，但不能否認，在過去多年，六四紀念活動跟香港社會當下的政治爭議，並沒有發展出更緊密和直接的連繫。

紀念六四與港人抗爭連結

從這個角度看，去年反修例運動引發的連鎖效應，以及國安法帶來的不確定性，正在為六四紀念活動注入新的意義和動力。今年6月4日的維園，人數固然不可能跟過往幾年直接相比，但筆者相信對絕大部分人來說，已經比預期多出很多，而且由於沒有統一的program schedule，到維園的市民基本上是人來人往的，一些早到的市民，可能8時左右就離開，但接近9時，仍有不少市民踏進足球場範圍，再加上各區也有不少市民自發悼念，有在公共空間悼念的香港市民人數，不見得一定少於文章開首提及的1993至1995年的那些數字。

而且，至少以筆者在維園所見，年輕人的比例絕對不低，那些本來無可厚非地對六四並沒有太強烈感覺的年輕一代，又或者是那些曾經對集會形式不以為然的抗爭者，忽然發覺，當一切都有可能被禁止的時候，縱使只是「點蠟燭唱唱歌叫叫口號」，都可以是很「勇武」的行動。

政權的打壓，幫忙解答了「紀念六四跟當下香港的抗爭何干」這問題。2016年，本土派對六四集會的批評所觸發的爭議沸沸揚揚，練乙錚寫了一篇題為〈昨日之怒〉的文章，有不少論者批評過該文章對1989年香港人的「初心」的詮釋，但文章的重點之一是，對中共的恐懼和憤怒，以及香港人以此恐懼和憤怒作為動力來保護香港自身，是本土派和過往悼念六四的民主派支持者的共通點。言下之意，若六四紀念活動要結合年輕本土力量，可以做的，就是強調紀念六四是以香港為本位對抗中共的行動。這固然跟支聯會一貫的立場不盡相同。但過去一年，反修例運動演變成較全面的反威權運動，碰上政權的強硬路線，限聚令拆去了大台，反而使到紀念活動出現了這一個轉化。

再次確認一國兩制已死

明年六四會怎樣呢？這固然先視乎國家安全法的內容和細節。但可以指出的是，六四紀念活動，向來是香港與大陸不一樣的重要標誌，「天安門」這個名字和維園的燭光海，是全世界都明白的符號，禁止紀念六四，比國安法立法本身，更能象徵一國兩制的終結。看近日的社會輿論，支持「攬炒」的抗爭者，大概不會介意政權禁止紀念六四，再向全世界確認一次一國兩制已死的。而在民間，30年來累積和建立的記憶載體、動員結構，和人們心裏的情感和認知，為記憶的持續流傳提供了一定的基礎，記憶的傳承也許會變得「地下化」，但不會那麼容易終止。

文//李立峯

圖//South Ho

編輯//蔡曉彤

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