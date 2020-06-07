鄭美姿在現場訪問了兩個第一次到維園參加集會的悼念者，李立峯教授回顧了三十年來六四如何發展成為香港人的集體回憶，並指那天如果不能再公開悼念六四死難者，就是一國兩制的終結，但香港人仍然會心心念念含冤待雪的亡靈，和得不到公義的天安門母親。

美國那邊全國各地為疑被警察跪頸致死的黑人弗洛伊德哀悼，迅速燃起的反警暴運動個多星期以來仍在發酵，讀梁啟智訪問住在明城的舊同學張儀君教授，發現制度性警暴問題早已為當地社會深惡痛絕，背後是種族問題的深層次矛盾，今次運動能否撼動制度帶來改革？抑或繼續仍是無望的仇恨循環？

至於特朗普，如果隔岸觀火卻無法生出同理心對他咬牙切齒，黃津珏數出三種人，今期他回答了支持美國總統特朗普是否利多於弊的問題。

編者話//黎佩芬

圖//South Ho

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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