【明報專訊】網上可見好些像South Ho那樣取景的照片，疫情關係警方三十年來首次不批准維園舉行燭光集會，但人潮仍是魚貫向維園球場走去，甚至在各區開花。有人說，未見過維園的六四晚會見到咁多綠色。South Ho說，這個晚上他在維園用「流水式」（be water）——應該是指慢快門長時間曝光地——拍下了好多，他選了隱約見到一些細節的傳給我，可見有人揮旗，有人舉手，「我都係第一次見六四晚會變成咁和影成咁」。六四三十一周年，以此為記。
鄭美姿在現場訪問了兩個第一次到維園參加集會的悼念者，李立峯教授回顧了三十年來六四如何發展成為香港人的集體回憶，並指那天如果不能再公開悼念六四死難者，就是一國兩制的終結，但香港人仍然會心心念念含冤待雪的亡靈，和得不到公義的天安門母親。
美國那邊全國各地為疑被警察跪頸致死的黑人弗洛伊德哀悼，迅速燃起的反警暴運動個多星期以來仍在發酵，讀梁啟智訪問住在明城的舊同學張儀君教授，發現制度性警暴問題早已為當地社會深惡痛絕，背後是種族問題的深層次矛盾，今次運動能否撼動制度帶來改革？抑或繼續仍是無望的仇恨循環？
至於特朗普，如果隔岸觀火卻無法生出同理心對他咬牙切齒，黃津珏數出三種人，今期他回答了支持美國總統特朗普是否利多於弊的問題。