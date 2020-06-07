周日話題：應許之地未曾存在

自內戰結束後，針對黑人的私刑（lynching）是有公共面向的，圍觀者是事件的一部分，而被閹割和被燒焦遺體的相片被製作成明信片，黑人的死亡被廣泛傳閱，製造恐懼以剝削其從政及投票權利。這和現時的「公共處決」異曲同工，警察國家暴力讓黑人從小生活於惶恐之中。長久以來，警暴得到制度包庇，最後，暴動成為唯一的有效回應。

警暴被看見 但不被制裁

黑人被殺的片段，恐怖在於其日常，受害者可能只是外出用餐、購物，或坐在自己家裏的花園。美國警察不但對黑人進行不成正比的搜查，黑人在警察面前，只要不顯示絕對服從，就會因被視為威脅而招致殺生之禍。

這10年，我們看過無數黑人生命在瞬間的日常逝去。然而在佛洛伊德（George Floyd）被殺的片段中，我們看見那4個警員，清楚看着鏡頭，而且不止是一個鏡頭。他們知道在每個方位都有途人拍攝，他們知道這些片段會被直播出去，但他們仍然有恃無恐。因為這些影像從來都沒有帶來過任何改變。

2016年，同在明尼蘇達州，卡斯蒂爾（Philando Castile）因座駕的車尾燈壞掉而被警員截查。當卡斯蒂爾被要求出示駕駛執照、伸手去自己褲袋拿取銀包時，隨即被警員開7槍擊斃，過程被他同車的女友直播，到他斷氣，他們的女兒就在車裏的後座。最後，警員雖被起訴，但沒被定罪。

美國的法律框架理解執法者使用致命武力的合法性，源自1989年Graham v. Connor案例，當時Graham引用憲法第四修正案、即國民免受無理搜查和扣押的權利，向懷疑他在店舖盜竊的警員提出民事起訴，控告警員在搜查時使用過度武力，令他身體多處損傷及腳部骨折，其間又禁止他攝取糖分，以平衡他因糖尿病注射胰島素所引致的血糖反應。

雖然事後證實Graham並沒有盜竊，但最高法院判辭指執法者所面對的是多變而危險的情况，我們無法事後孔明地證明疑犯動機是否無害，所以合法武力取決於警員的「合理判斷」，目的是為了給予執法者最大的彈性，把他們的危險減至最低 。

因此，當受害人質疑執法者使用過度武力時，他們並非要證明自己是否清白，而是要證明他們面對執法者時的舉動，沒有讓對方感到被威脅。對警方而言，這判決成為了他們的護身符。就算在死者身上找不到武器，警方都可以以因疑犯雙手插袋或收在背後，辯稱他們合理地相信對方持有攻擊性武器，並有意圖攻擊自己，而判斷使用致命武力的必要。整套武力和法理邏輯，令執法者使用武力的灰色地帶擴大，殘殺黑人平民的警察便難以受到起訴及定罪。

即使受害者在事後才被證實是無辜，或是被「點錯相」，可能只是出現在錯誤的時間和地點而構成誤會，作為黑人而「形迹可疑」，在白人社會裏已被視為威脅。

所謂出現在「錯誤的時間和地點」，最經典的是同在2014年的克勞福德（John Crawford III）和爾萊斯（Tamir Rice）案。22歲的克勞福德在超級市場的貨架上，拿起已開封的玩具槍，旁人見狀立即報警。根據閉路電視片段，當時他一邊把玩着玩具槍，一邊在手提電話與人傾談，沒有注意旁人。當警員到場一看見他，沒有給予他任何警告就射殺他。而12歲的爾萊斯在公園拿着玩具槍，同樣被人誤會而報警，警員到場後並在3秒之內把他擊斃。兩宗案件的警員均沒被起訴。

由此可見，執法者之所以能逍遙法外，並依然肆無忌憚地侵害黑人，跟不公的司法制度有關。大多數案件未能通過大陪審團（Grand Jury）而進入起訴程序，連關注度最高的、包括在弗吉森的米高布朗（Michael Brown）和在紐約市的克加納（Eric Garner）案，槍殺他們的警員也沒有被起訴。

美國的大陪審團制度原意為制衡檢控一方，在聽取檢控方的證據後才決定起訴疑犯與否，以防止政府任意檢控人民。這個過程由檢控官主理，並且保密，以保護當事人和證人的私隱。

這個保護疑犯的機制，在黑人被殺的案件中，就被質疑遭到濫用。在12歲少年爾萊斯被殺一案，3名認為警員錯誤殺人的第三方專家證人，均在被傳召後表示，控方對他們的提問方式，猶如警員的辯方律師，從而誘導大陪審團撤銷指控 。爾萊斯的家人透過私人律師表示：「我們從未見過一個檢控官這麼努力去輸一場官司。」

警暴與「大規模監禁」

紀錄片《憲法十三條》（13th）大膽指出，對黑人的暴力，源自「黑人罪犯化」的文化背景，跟反毒戰（war on drugs）密切相關，也是奴隸制度的變奏。

現時美國共有200萬人被囚禁在公營或私營監獄，連緩刑和假釋犯人，一共有500萬人。在監獄人口中，黑人佔44％，然而，黑人在美國只佔13％全體人口，三分之一黑人男性在一生內曾經被監禁 。

反毒戰於1970年代尼克遜時期開始，在此之前，美國監獄人口只有大概20萬。當時民權運動剛完結，雖然種族隔離法被廢除，但有大量黑人因抗命被收監，加上黑豹黨興起，廣大民眾將黑人與破壞法治連上等號。

到列根時期，反毒戰進入白熱化階段。1986年通過的反濫用藥物法（Anti-Drug Abuse Act），大幅度提升持有毒品的刑罰，當中最具爭議的是針對霹靂可卡因吸食者的刑法，規定持有5毫克的霹靂可卡因最低刑罰為5年監獄，不設假釋；而對於粉末可卡因，同樣刑罰的持有量為500毫克。

霹靂可卡因比粉末可卡因便宜，主要服用人口為貧窮的黑人；而粉末可卡因，因為多以鼻孔吸入而非像鴉片煙一樣用煙斗吸食，在電影和其他文化產裏，都被描繪為較高當次的毒品，主要服用者為白人。

警察截查黑人的比率本來已經比白人多，加上這項100：1的判刑法例，令黑人不成比例地被大規模收監，而且刑期較長。這項嚴重不公的法律，在2010年奧巴馬任期內才被修正。

克林頓在位期間積極推行三振出局法則（three strike law），在一些州份，只要干犯過嚴重罪行（felony，當中包括非暴力罪行如欺詐、入屋偷竊和藏毒）兩次，第三次就算是輕微罪行，都會被判終身監禁，從此與社會隔絕。

克林頓處理反毒戰的強人政治，比共和黨的尼克遜和列根有過之而無不及，令整體囚犯刑期大幅增長，並大力武裝化警察，而且立法禁止有濫藥紀錄的青年申請聯邦學債、禁止釋囚申請公營房屋和領取食物券。這一系列政策令釋囚無法再次融入社會，最後只能露宿街頭，大大增加他們重犯機率；而時任第一夫人希拉里更曾以「超級獵食者」（superpredator）去形容黑人犯罪少年。

除此以外，釋囚更會喪失投票權。在香港，透過在2008年的司法覆核，在囚者在獄中亦可以投票。對比之下，美國對在囚和更生者權利的忽視，是匪夷所思的。

大規模監禁可以說是種族隔離的延伸，以監禁的方式把黑人隔開，但其實這並未確切點出這制度的精髓——大規模監禁是實在的奴隸制度。

憲法第十三條修正案是廢除奴隸制的法案，全文為：「在美國國境內及其管轄的任何地方，奴隸制和強制勞役都不得存在，但作為對於依法判罪的人的犯罪的懲罰除外。」

在憲法層面，廢除奴隸的法規並不適用於罪犯。執政者當然不會明示監禁與奴隸制兩者的連繫，但在美國的社會層面，卻造成了一個世上獨有的畸形制度——監獄私有化及囚犯工業。

克林頓掌政下，1990年代聯邦監獄不勝負荷，地方政府和私營監獄公司大幅增建監獄設施以應付監獄人口過剩。私營監獄不但就每名在囚者得到政府補貼，更會榨取他們的勞動力。

美國一共有37個州份允許私營機構聘請在囚者工作，但他們不受勞工法保障，資金往往比最低工資低一截，有些私營監獄的時薪更是低至0.12美元。在囚者的勞動卻是供應給技術生產如電子產品、時裝、食品，甚至是軍事用品。

大規模監禁所涉及的不止是種族分隔，而是以百萬人口計的勞動力，以及大型連鎖商品集團的廉價生產線。私營監獄和以在囚者為利的大集團長期直接資助保守派智庫，以提倡加強執法和擴大刑期的惡法，不斷補給這條勞動供應鏈，維繫着這盤生意。

立法機關以外，司法機關也牽涉其中。2008年，兩名賓夕法尼亞州法官被揭發收受私營兒童院和更生中心利益，故意重判犯罪少年，當中有罪行極輕微者，如在社交媒體設立虛假帳戶冒充其副校長和非法闖入空置大廈等。接收大量少年犯，私營監獄和更生公司在過程中獲取暴利，形同販賣人口。

由於被捕人口眾多，一些案件排期等待審理的時間可以長達3至5年，而黑人又多數沒有經濟能力支付保釋金，他們一直被困在拘留所中消耗意志，最後在更長的法定強制刑期威脅下，與檢控官達成認罪協商（plea deal），接受檢控官提出的刑期。許多黑人因為明白陪審團傾向不相信黑人，而承認了他們根本沒有犯過的罪行。美國的認罪協商個案佔整體起訴案件高達97％，只有3％的案件會進入答辯程序。

反毒戰和反罪行政策的社會後果不止是囚禁大批黑人，更是強大的媒體效應。在1980至90年代，當每晚新聞報道都播出無數黑人趴在地上、被鎖上手扣、排着隊被扣押，這種影像與電視電影文化互通，就是深刻的黑人罪犯化。這種罪犯化不只是白人所投射於黑人，更是黑人自身內化的。因此，在面對不公平的執法與司法制度，黑人會選擇認罪而不是答辯。

這就是以監獄形式進行的奴隸制度，勞動不被尊重，公民權被剝奪，司法制度內公義不得彰顯，黑命在整個社會的每一層關卡都遭到矮化；而眾多警員槍殺黑人案，是整套制度暴力的一部分。因為黑人一直被慣性當成不值得擁有公民權的罪犯，執法不公繼續複製這個社會現實，以至他們的枉死沒有得到正名，殺人的執法者也沒有應得的後果，以致他們繼續妄殺黑人。

公義未來過

種族面譜所針對的非裔美國人與阿拉伯裔、拉丁裔、亞裔美國人的有明顯分別之處。在普遍的美國國族想像中，後者一直是「新移民」，因此對他們的辱罵語言可能是「恐怖分子」、「滾回自己國家去」等。

對比起這些外化的威脅，非裔美國人被投射的威脅是內化的。從黑奴到今天，白人至上主義者仍視黑人為白人財產的一部分，需要被控制和馴養。白人透過取笑黑人，例如「黑臉」表演（blackface）把他們視為笨拙的，去化解對黑人視覺威脅的惶恐，或者是透過消費黑人的文化如嘻哈（hip hop），去消除黑人次文化中的叛逆性。

在暴動中有一項論述，美國自立國以來都在掠奪黑人的身體，黑人自祖輩以來一直被榨取勞動力，他們這刻的掠奪，是拿回自己在這國家應有的一份。

今天，已沒有黑奴制度，沒有種族隔離，但不代表公義平權已經來臨。黑人的忿怒，也不是一屆政權造成的。曾高調在球場上抗議國歌的美式足球員Colin Kaepernick在上屆大選曾經如此形容兩名總統候選人：「我們面對兩名候選人，分別代表的是露骨種族主義者和制度種族主義者，邪惡雖有高低之分，但毫無疑問兩者都屬於邪惡。」

文//李駿碩

編輯//馮少榮

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