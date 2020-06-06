鮮甜鉗肉戀上班尼迪蛋 親民龍蝦列陣 迎假日早晨

周六日上午10時至下午3時供應

傳聞中的「龍蝦早餐」在西營盤的Lobster Shack逢周六日擺好陣勢，等待龍蝦迷到訪。在周六日上午10時至下午3時的早午餐（brunch）菜單上有兩款十分受歡迎的龍蝦菜式，包括最多人點的 Lobster benedict，在烤英式鬆餅鋪上龍蝦鉗肉和班尼迪蛋，最後淋上荷蘭汁。鉗肉保留本來的鮮甜和海水微鹹味，切開班尼迪蛋，蛋汁流入鉗肉，非常滋味。另一道 Lobster scrambled egg with sourdough bread，把龍蝦肉粒和美國雞蛋同炒，炒蛋凝固成塊狀，入口綿密不乾身，帶些微蛋汁，夾雜龍蝦肉，增添口感，可配酸麵包和沙律同吃，可惜肉量比班尼迪蛋略少，有點不夠喉。

加國「龍蝦之鄉」直送 肉飽滿甘甜

構思龍蝦早餐的是波蘭老闆Christopher Przemyski，他亦是餐飲集團Bistro Concept Group的創辦人，在西營盤擁有Flying Pig Bistro、El Macho和Flying Pig Deli Social 3間餐廳。他認為香港人愛吃海鮮，而城中具質素的中價海鮮餐廳亦不多，於是萌生開Lobster Shack的念頭。「目的是以合理價錢提供具質素的龍蝦，做到高性價比。在店內品嘗燒原隻加拿大龍蝦（全隻$288/ 約450至500克重），$300有找。」

Przemyski稱店內的海鮮來自加拿大，而他們採用的大西洋龍蝦（Atlantic lobster）是來自有「龍蝦之鄉」美譽的加拿大東岸Nova Scotia。此品種長年生活在寒冷海域，肉質結實飽滿，味道甘甜。為降底成本價，他直接向一間由家族經營的供應商取貨。供應商把新鮮龍蝦原隻急凍後，使用-18℃以下的冷櫃直送香港，龍蝦抵港後儲存於店內-18℃的冷房，烹調時即劏即煮，肉質新鮮。

龍蝦肉粒通粉 「芝」味3重奏

早午餐以外，店內還有6道龍蝦菜式，最受歡迎的是Lobster mac & cheese。廚師炒香洋葱和蒜蓉，加入龍蝦肉粒、白酒、鮮忌廉、車打芝士、意大利水牛芝士和巴馬臣芝士後煮3分鐘，加入已煮通粉，拌勻後，離火放入焗爐焗至表面呈金黃色。通粉軟硬適中，芝味濃郁而不膩，龍蝦吸盡芝士和蒜蓉味，非常惹味。如果不吃芝士，也可以考慮味道相近的Creamy lobster linguine（忌廉龍蝦扁意粉），意粉和龍蝦肉均具香蒜味和白酒香。

■Lobster Shack

周六及日早午餐：上午10:00至下午3:00

地址：西環西營盤第二街6至8號地舖

查詢：2381 8138

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

電郵：food@mingpao.com