網絡安全：港數據開放未達標

研究：重要數據仍未開放

事實上，香港互聯網協會今年5月發布的「香港開放數據指數」（下簡稱「指數」）顯示，香港無論在開放數據的類別及落實標準方面仍未達至最理想狀態，特別是很多與市民利益密切相關的資料，仍未以開放數據形式發放。而政府開放數據的第一步應當是清晰掌握市民需求，針對性地開放數據，才能發揮最大社會效益，帶來經濟價值。

「指數」主要是用於評估香港公共數據的開放程度，而計算準則是基於聯合國教科文組織、經濟合作及發展組織（OECD）等國際或區域性機構當中針對開放數據的19項標準，而訂立了12項指標，其中評估範圍涵蓋16個類別，合共69種資料集（dataset）。評估的目的是為公民社會及商界推動開放數據時，提供更豐富的資料，亦希望有助政府進一步完善相關政策措施。

首次評估始於2019年10月至2020年4月，結果發現，所需檢視的部分數據未能在香港政府的一站式開放數據平台「資料一線通」出現，反而政府部門各自的官方網站披露的資料更豐富，惟未符合開放數據標準，其中未以開放數據發布的資料，包括政府招標公告、聯絡方式、官員利益申報、旅遊警示、公屋輪候時間及編配狀况、郊遊徑等。

數據幾多是真材實料？

香港政府自2017年末訂立《智慧城市藍圖》以來，加速推進開放數據的發展，除了因此推出新政策，亦要求各部門每年制訂開放數據計劃，單單是2019年便新增約650個資料集，雄心勃勃。但問題的關鍵是當中有幾多是真材實料？又有幾多確實為市民及業界所需？本欄2月文章〈開放數據不應閉門造車〉已經指出政府相關計劃有「發水」之嫌，亦介紹鄰近的台北、上海等城市如何主動向民間收集數據需求，並透過公開的網絡平台，就市民的意見作出答覆。相關內容已經納入《香港開放數據2019/20報告》作為政策建議，正式向政府提出，在此不贅述。

需要強調的是，開放數據歸根究柢是為提升市民生活質素，所以在決定開放什麼數據、如何開放的時候，必須以市民需求為重。具體而言，是要充分諮詢各界意見，形式可以很多種，包括問卷調查、網上討論、線下研討等，但最忌由政府官員閉門造車。翻查香港政府開放數據文件，內容基本是羅列數字，提出技術標準，計劃舉辦推廣活動之類，看不出當中的施政理念，更沒有諮詢公眾計劃。對比在開放數據工作計劃中開宗明義提出「需求導向」的上海，以及立志做到「由全民參與協作服務，由全民參與決策過程」的台北，香港當局在理念上仍然有一段距離。

文：周穗斌（香港互聯網協會研究員）