智能風扇吹散悶熱 搭配冷氣精明慳電

電風扇×空氣淨化 送上清風

疫情反覆，斷斷續續的本地感染個案，不斷提醒我們不能掉以輕心，更多人注意家居的清潔，甚至是空氣質素。如果家中有空氣淨化器，感覺會多一重保障。Dyson新推出的Pure Cool Cryptomic TP06二合一空氣清新機和風扇，設計與上一代的TP04接近，同樣具有360度密封HEPA濾網，聲稱能夠過濾及淨化99.95%小至PM0.1的有害微粒，令室內空氣潔淨。另外，亦設有HP06的Cryptomic濾網，據稱可將甲醛有效分解成無害的二氧化碳及水氣。

底座350度旋轉 多角度送風

作為一部二合一風扇，其送風能力當然重要，TP06具有Air Multiplier氣流倍增技術，標榜能將空氣吹送到全屋，而內置的擴散模式，將過濾後的空氣吹送，令送出的風更清新。此外，底座設有350度自動旋轉功能，不同角度都能感受涼風。

■Dyson Pure Cool Cryptomic TP06規格

體積：1051×220mm（底座直徑）

重量：4.85kg

售價：$5880

查詢：2926 2300

文：勞耀全

編輯：王翠麗

電郵：etrend@mingpao.com