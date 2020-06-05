面試奇遇：無禮致落選 高材生仍不悟

粗聲粗氣對接待員

有一個畢業生不熟悉位於中環的面試地點，由媽媽打電話問公司接待員，哪裏可以停車等Google map都可解答的問題。到了第一輪面試，這個畢業生做完筆試離開，突然又折返，問接待員能否讓他多留半小時，原因是他的司機在路上塞車，但對談之間顯露出對接待員的藐視和不禮貌。接待員先後受到這兩母子的粗聲粗氣對待，遂把這些奇怪經歷告訴老闆。老闆立即決定無論筆試結果如何，都不會讓他進入第二輪面試。

本來老闆還在嘀咕是否太狠心，不給機會年輕人。然而，這人收到拒絕通知後，打電話詢問為何自己碩士學歷、多間名校畢業，連第二輪面試都不被考慮。老闆親自把真相一五一十告知，順便解釋品格和manners事宜，希望他不會重蹈覆轍，但對方沒有聆聽，不斷重複說自己成績好，應給他機會云云。

阿媽陪太子見工

你以為這些是個別事件？我和許多朋友的面試「歷奇」，經常成為一席佳話。另一名朋友說，曾有應徵者母親打電話到公司，要求轉駁到會議室，因覺得兒子面試時間太長，要詢問面試官發生何事。

原來這幾年很多公司都有類似情况：面試期間，接待處經常坐滿了陪同子女見工的家長，公司通常都會靜靜地記下這些看起來瑣碎的事情，作為參考資料。