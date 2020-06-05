【明報專訊】◆材料（約6人分量）：
仿魚翅125克
瘦肉80克
乾冬菇3隻
乾木耳12克
薑絲（1片薑）適量
雞蛋半隻
瘦肉水（煮瘦肉後留起備用）600毫升
冬菇水（浸冬菇後留起備用）400毫升
生油1湯匙
調味料
蠔油1湯匙
生抽1湯匙
老抽半湯匙
雞粉1茶匙
鹽半茶匙
砂糖1茶匙
胡椒粉少許
麻油少許
冬菇醃料
砂糖半茶匙
生抽1/4茶匙
芡汁
馬蹄粉25克
清水25毫升
◆做法：
1. 洗淨乾冬菇，用500毫升白開水將冬菇浸一晚。冬菇變軟後，留起約400毫升色澤清澈的冬菇水
2. 冬菇去蒂切絲。加入砂糖和生抽，醃15分鐘
3. 瘦肉汆水。用另一個鍋，燒熱一鍋水，放入已汆水的瘦肉，用中火煮30分鐘
4. 待涼後拆絲（圖五）。鍋內保留瘦肉水
5. 用白開水把乾木耳浸1小時至體積發大約3倍。洗淨後切絲備用
6. 仿魚翅解凍後，略洗，瀝乾備用
7. 在平底鑊燒熱1湯匙油，加入薑絲及冬菇絲，炒香起鑊，備用
8. 打勻雞蛋。馬蹄粉拌勻清水成芡汁
9. 把冬菇水倒入保留瘦肉水的鍋中，加入炒香的冬菇絲、木耳及仿魚翅（圖六），開猛火
10. 湯羹煮滾後，下所有調味料，轉中小火，快速倒入芡汁打芡，攪拌至濃稠質感，熄火。最後一邊攪拌一邊緩緩倒入蛋漿成蛋花即成
● 小貼士
．冬菇水只留起上層，沉於底層的泥沙灰塵要棄掉