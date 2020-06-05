仿魚翅125克

瘦肉80克

乾冬菇3隻

乾木耳12克

薑絲（1片薑）適量

雞蛋半隻

瘦肉水（煮瘦肉後留起備用）600毫升

冬菇水（浸冬菇後留起備用）400毫升

生油1湯匙

調味料

蠔油1湯匙

生抽1湯匙

老抽半湯匙

雞粉1茶匙

鹽半茶匙

砂糖1茶匙

胡椒粉少許

麻油少許

冬菇醃料

砂糖半茶匙

生抽1/4茶匙

芡汁

馬蹄粉25克

清水25毫升

◆做法：

1. 洗淨乾冬菇，用500毫升白開水將冬菇浸一晚。冬菇變軟後，留起約400毫升色澤清澈的冬菇水

2. 冬菇去蒂切絲。加入砂糖和生抽，醃15分鐘

3. 瘦肉汆水。用另一個鍋，燒熱一鍋水，放入已汆水的瘦肉，用中火煮30分鐘

4. 待涼後拆絲（圖五）。鍋內保留瘦肉水

5. 用白開水把乾木耳浸1小時至體積發大約3倍。洗淨後切絲備用

6. 仿魚翅解凍後，略洗，瀝乾備用

7. 在平底鑊燒熱1湯匙油，加入薑絲及冬菇絲，炒香起鑊，備用

8. 打勻雞蛋。馬蹄粉拌勻清水成芡汁

9. 把冬菇水倒入保留瘦肉水的鍋中，加入炒香的冬菇絲、木耳及仿魚翅（圖六），開猛火

10. 湯羹煮滾後，下所有調味料，轉中小火，快速倒入芡汁打芡，攪拌至濃稠質感，熄火。最後一邊攪拌一邊緩緩倒入蛋漿成蛋花即成

● 小貼士

．冬菇水只留起上層，沉於底層的泥沙灰塵要棄掉

． 隨個人口味加入麻油、紅醋或胡椒粉食用